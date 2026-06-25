Causa “Propofest”

La Justicia procesó a los anestesistas Fini Lanusse y Hernán Boveri por el robo de medicamentos

Lo determinó la Sala V de la Cámara del Crimen tras acreditar el consumo en común de propofol y la facilidad que tenían los médicos para manipular el fármaco en su lugar de trabajo. El expediente se inició tras la muerte por sobredosis de un colega.