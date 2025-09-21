El "Pulga" Rodríguez sufrió un robo en su casa del country "El Paso"

El episodio salió a la luz alrededor de las 13.18 del domingo, cuando personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el country El Paso, tras recibir un aviso por parte del guardia de seguridad. Al entrevistarse con el futbolista, éste contó que había regresado de entrenar y notó un detalle que lo inquietó de inmediato: una de las puertas corredizas había quedado sin traba.
Desconcierto
Al ingresar, la escena era clara: desorden generalizado y faltantes. Según relató, desconocidos aprovecharon la ocasión para sustraer varias pertenencias de valor. Entre los objetos robados figuran perfumes, indumentaria deportiva —incluida la del club— y joyas de oro como pulseras y anillos.
El deportista, de 40 años, se mostró sorprendido y contrariado por la situación. "Uno nunca espera algo así en un lugar privado y con seguridad", deslizó a su entorno, aunque no pudo precisar con exactitud el monto total de lo sustraído.
Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, figura de Colón. Foto: Manuel Fabatía.
De acuerdo a los primeros datos aportados por la investigación, el robo habría ocurrido entre las 8.30 de la mañana y el momento del regreso del jugador a su finca. Los encargados de seguridad interna mencionaron que, al tratarse de un domingo, suelen ingresar numerosas visitas al predio, lo cual complica la tarea de individualizar a posibles sospechosos.
Se investiga
La causa quedó en manos de la Subcomisaría 15ª, que inició las actuaciones de rigor para intentar dar con los autores del hecho.
Mientras tanto, el episodio no solo generó malestar en el círculo íntimo del "Pulga", sino que también despertó preocupación entre los vecinos del exclusivo country.
