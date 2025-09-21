#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Susto y bronca

El "Pulga" Rodríguez sufrió un robo en su casa del country "El Paso"

El futbolista de Colón denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda del Country El Paso y se llevaron joyas, ropa e indumentaria deportiva.

El episodio salió a la luz este domingo al mediodía, cuando personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el country El Paso tras recibir un aviso por parte del guardia de seguridad.
 18:57
 / 
Por: 

La tranquilidad del mediodía en el exclusivo barrio privado de Santo Tomé se quebró con la denuncia de un hecho que conmociona al ambiente deportivo santafesino. Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, referente y figura del Club Colón, fue víctima de un robo en su vivienda.

El episodio salió a la luz alrededor de las 13.18 del domingo, cuando personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el country El Paso, tras recibir un aviso por parte del guardia de seguridad. Al entrevistarse con el futbolista, éste contó que había regresado de entrenar y notó un detalle que lo inquietó de inmediato: una de las puertas corredizas había quedado sin traba.

Desconcierto

Al ingresar, la escena era clara: desorden generalizado y faltantes. Según relató, desconocidos aprovecharon la ocasión para sustraer varias pertenencias de valor. Entre los objetos robados figuran perfumes, indumentaria deportiva —incluida la del club— y joyas de oro como pulseras y anillos.

El deportista, de 40 años, se mostró sorprendido y contrariado por la situación. "Uno nunca espera algo así en un lugar privado y con seguridad", deslizó a su entorno, aunque no pudo precisar con exactitud el monto total de lo sustraído.

Presentación de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez en Colón. Foto: Manuel Fabatia Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, figura de Colón. Foto: Manuel Fabatía.

De acuerdo a los primeros datos aportados por la investigación, el robo habría ocurrido entre las 8.30 de la mañana y el momento del regreso del jugador a su finca. Los encargados de seguridad interna mencionaron que, al tratarse de un domingo, suelen ingresar numerosas visitas al predio, lo cual complica la tarea de individualizar a posibles sospechosos.

Se investiga

La causa quedó en manos de la Subcomisaría 15ª, que inició las actuaciones de rigor para intentar dar con los autores del hecho.

Mientras tanto, el episodio no solo generó malestar en el círculo íntimo del "Pulga", sino que también despertó preocupación entre los vecinos del exclusivo country.

#TEMAS:
Santa Fe violenta
Luis Pulga Rodríguez
Santo Tomé

