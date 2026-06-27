Una amenaza de bomba obligó este sábado por la noche a desplegar un importante operativo de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos y en la Casa Rosada, luego de un llamado anónimo recibido a través del 911.
Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada: desplegaron un amplio operativo
Un llamado anónimo al 911 activó el protocolo de seguridad este sábado por la noche. Bomberos, policías y personal especializado trabajaron tanto en la residencia presidencial como en la sede del Gobierno nacional.
La advertencia movilizó a distintas fuerzas de seguridad, que activaron los protocolos preventivos para inspeccionar ambos edificios y garantizar la seguridad en la zona.
Amplio despliegue
El operativo comenzó alrededor de las 21.30 en la residencia presidencial de Olivos. Hasta el lugar llegaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Federal, personal de Defensa Civil y agentes encargados de la custodia presidencial.
También se dispuso una ambulancia y un importante vallado preventivo en los accesos mientras se desarrollaban las tareas de inspección.
Inspecciones con perros
Tras las primeras verificaciones, los bomberos finalizaron parte de su trabajo y dieron paso a brigadas especializadas con perros entrenados para la detección de explosivos.
Las tareas también alcanzaron a la Casa Rosada, que había sido incluida en la amenaza recibida mediante el llamado telefónico.
Una jornada de alta tensión
El episodio ocurrió en una jornada de fuerte actividad política, marcada por la reciente renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y mientras la atención también estaba puesta en el partido entre la Selección argentina y Jordania por el Mundial 2026.
La presencia de numerosos periodistas en las inmediaciones de Olivos, que cubrían las novedades políticas, hizo aún más visible el despliegue de los equipos de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el origen del llamado ni sobre posibles responsables de la amenaza, mientras continuaban las actuaciones correspondientes.