Cientos de vecinos se acercaron este martes al sector céntrico de Rafaela para celebrar la clasificación de la Selección, en una convocatoria que reunió a familias, jóvenes y grupos de amigos en distintos puntos del microcentro.
Rafaela: tres policías heridos y dos detenidos tras el triunfo de la Selección
La celebración por el pase a cuartos de final derivó en violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma para dispersar los disturbios, que dejaron además dos patrulleros dañados.
Durante buena parte de la tarde, la postal fue de festejo, camisetas, banderas y cánticos. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzaron a registrarse peleas y golpes de puño entre algunas personas que se encontraban en el lugar.
El cominezo de los incidentes
Según se pudo conocer, los primeros disturbios se produjeron en la zona de avenida Santa Fe y Sargento Cabral, donde los involucrados fueron retirados del sector.
Pese a esa primera intervención, los incidentes continuaron luego en inmediaciones de San Martín y Pueyrredón, donde nuevamente se vivieron momentos de tensión en medio de la concentración de vecinos.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Litoral, entre los involucrados había masculinos menores de edad y también mujeres que se tomaron a golpes de puño, empañando una celebración que debía cerrar de la mejor manera.
Policías heridos, móviles dañados y detenidos
Como consecuencia de los disturbios, tres agentes policiales resultaron heridos y dos móviles policiales sufrieron daños.
Además, se informó que hubo dos personas detenidas en el marco del operativo desplegado en el centro de la ciudad.
Ante la continuidad de las grescas, el personal policial debió intervenir para intentar controlar la situación. Según indicaron fuentes consultadas, por el accionar de las fuerzas de seguridad se evitó que se registraran personas heridas entre quienes participaban de los festejos.
En medio del operativo, los agentes utilizaron escopetas antitumulto con balas de goma, debido a que los enfrentamientos no cesaban y era necesario dispersar a los grupos que protagonizaban los incidentes.
Pese a estos episodios, la convocatoria tuvo una amplia participación de rafaelinos que se acercaron al centro para vivir una jornada marcada por la emoción mundialista. Sin embargo, una vez más, la alegría popular terminó opacada por los inadaptados de siempre.