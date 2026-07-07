Festejos con incidentes

Rafaela: tres policías heridos y dos detenidos tras el triunfo de la Selección

La celebración por el pase a cuartos de final derivó en violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma para dispersar los disturbios, que dejaron además dos patrulleros dañados.