Un operativo policial desplegado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe permitió recuperar tres motocicletas que habían sido sustraídas en distintos hechos. El procedimiento se concretó en inmediaciones de Juan del Campillo al 4200, en el sector conocido como Villa Oculta, tras una alerta generada por un sistema de rastreo satelital.
Un rastreo satelital permitió recuperar tres motos robadas en la Villa Oculta de Santa Fe
El hallazgo se produjo en un galpón tras una alerta de GPS activada por una víctima. Los vehículos fueron restituidos a sus dueños tras las verificaciones de rigor.
Un GPS activó la búsqueda
La intervención se inició cerca del mediodía de la jornada anterior, cuando efectivos de la Unidad Regional I fueron comisionados por la central de emergencias 911 ante un robo consumado.
En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 31 años, quien denunció que había dejado su motocicleta estacionada en la vía pública y, minutos más tarde, recibió una notificación de una aplicación de geolocalización que indicaba que el vehículo estaba en movimiento. Al salir a verificar, constató su faltante.
Con esos datos, personal de la Brigada Ciclista y de Playa, junto con efectivos del Comando Radioeléctrico, inició un rastrillaje en la zona señalada por el sistema.
Hallazgo en un galpón
La búsqueda condujo a un sector de pasillos y viviendas precarias, donde los agentes inspeccionaron un galpón deshabitado. En el interior, ocultos bajo una lona, encontraron tres motovehículos.
Entre ellos estaba el rodado denunciado por la mujer, junto a otros dos que también registraban pedido de secuestro por robos previos. Tras las verificaciones de rigor, las motocicletas fueron recuperadas y restituidas a sus propietarios, una vez acreditada la titularidad.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 3ra, con conocimiento de las autoridades fiscales, en el marco de una investigación que busca determinar la procedencia de los rodados y posibles responsabilidades.