Una pareja detenida la semana pasada en San José del Rincón, sospechada por un robo cometido en una casa de Villa California, recuperó finalmente la libertad, luego de que un vecino que había aportado un dato central se retractó ante las autoridades.
Un vecino brindó un dato clave para esclarecer un robo, pero luego se arrepintió
Una pareja fue aprehendida en una vivienda cerca del terraplén, donde se secuestraron numerosos artículos -entre ellos instrumental médico- robados en una casa de Villa California.
El hecho se produjo en una vivienda de calle Los Lapachos al 1800 cuando, en ausencia de los moradores, desconocidos se llevaron numerosos artículos de electrónica e instrumental de uso médico, que fue denunciado por el propietario al advertir la comisión del delito.
Luego de radicada la denuncia policial, un vecino aportó información valiosa, al decir que vio gente correr con los objetos sustraídos y que dicha acción había sido captada por las cámaras de seguridad de su casa.
Allanamiento y secuestro
Con los datos aportados, la policía arribó a las 13.15 del pasado martes a una zona de viviendas precarias ubicada en calle San Martín, unos 600 metros al oeste de la ruta 1, apenas una cuadra antes de llegar al terraplén.
En uno de los domicilios encontraron dos televisores de 43’ y 60’, una consola de juegos, una cámara GoPro y un celular Samsung, entre otros artículos de electrónica que constaban en la denuncia. Además, recuperaron un estetoscopio, un tensiómetro y una manta térmica, proveniente del mismo lugar.
Como resultado del operativo, además del secuestro, los uniformados detuvieron a una pareja identificada como Ludmila Ayelén R. y Eduardo Ricardo Y. Ambos fueron trasladados el viernes pasado a tribunales para audiencia imputativa.
Libertad bajo alternativas
El acto judicial, a cargo del juez Nicolás Falkenberg, contó con la presencia de los abogados Lucía Mognaschi -del Ministerio Público de la Defensa- en representación de la mujer; y el defensor particular Darío Daniel Pérez, por el varón. Y por el lado del Ministerio Público de la Acusación, estuvo la fiscal Yanina Tolosa.
Esta última explicó que si bien se trata de un hecho de robo, la falta de evidencia incriminatoria hizo que la pareja fuera imputada solamente por el delito de “encubrimiento”, ya que el vecino que en un primer momento colaboró en el esclarecimiento, luego se desdijo y negó contar con las filmaciones aludidas.
Como consecuencia de ello, la fiscalía y las defensas acordaron la libertad para los imputados, bajo medidas alternativas, que fueron fijadas por el juez Falkenberg.
Asimismo, advirtió la fiscal que se trata de personas que no cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que en esta instancia del proceso deberán cumplir con las siguientes condiciones: fijar domicilio; comparecer mensualmente ante el MPA mientras dure el proceso; y cumplir con la prohibición de acercamiento a la zona de Villa California donde se produjo el hecho de robo.