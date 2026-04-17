La investigación por un millonario robo ocurrido a fines de 2025 en la costa santafesina sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, con derivaciones en la ciudad de Córdoba y la detención de un hombre que, además, registraba un pedido de captura previo.
Un robo de 50 millones en Cayastá derivó en allanamientos y un detenido en Córdoba
Cuatro procedimientos simultáneos permitieron apresar a un sospechoso del asalto a una estación de servicios en Cayastá. Secuestraron celulares y elementos vinculados a la causa.
El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, a través del Departamento Operativo Región I – Distrito Garay, en el marco de una causa que tramita bajo la órbita de la fiscal María Rosario Haeffeli.
La pesquisa tiene su origen en un hecho denunciado el 9 de diciembre de 2025 en una estación de servicio de Cayastá, donde autores desconocidos sustrajeron una suma cercana a los 50 millones de pesos, además de un teléfono celular y otros elementos.
Conexión Santa Fe-Córdoba
A partir de entonces, las tareas investigativas permitieron reconstruir parte de la mecánica delictiva y avanzar sobre la identificación de los presuntos involucrados. Según fuentes del caso, se logró establecer la existencia de un grupo integrado por personas con vínculos tanto en Santa Fe como en Córdoba, lo que abrió una línea de trabajo interprovincial.
Entre los señalados aparece un hombre identificado por sus iniciales como G.A.F., cuya vinculación con el hecho se sustentó, entre otros elementos, en el hallazgo de una huella papilar. Sobre él pesa un pedido de detención vigente, lo que lo ubica como uno de los principales objetivos de la investigación.
Con estos elementos, la Justicia santafesina libró exhortos que habilitaron la realización de cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Los operativos se concretaron con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de esa provincia.
Pedido de captura activo
Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre de 50 años, identificado como J.A.D., quien presentaba un pedido de captura activo desde 2023 por otra causa.
Durante los allanamientos también se secuestraron tres teléfonos celulares —dos equipos de alta gama y un tercero de otra marca— que serán sometidos a peritajes, en busca de información que permita profundizar la pesquisa.
Voceros judiciales indicaron que los resultados fueron puestos en conocimiento de la fiscal interviniente, quien dispuso la continuidad de las diligencias en territorio cordobés.
El objetivo inmediato es dar con el paradero del principal requerido y avanzar en el esclarecimiento total del hecho, en una causa que, por su magnitud económica y la presunta organización detrás del golpe, mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.