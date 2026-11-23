Una mujer de 60 años fue encontrada sin vida este domingo por la mañana en un canal de riego de la provincia de Río Negro. El hallazgo se produjo en la zona de Contraalmirante Guerrico y la Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Una de las hipótesis que se analiza es la de un posible femicidio.
Hallaron el cuerpo de una mujer en un canal de riego en Río Negro
La víctima tenía 60 años y fue encontrada durante la mañana del domingo en Contraalmirante Guerrico. La Justicia ordenó una autopsia, allanamientos y toma de declaraciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.
El cuerpo fue localizado durante las primeras horas del domingo en un canal de riego de Contraalmirante Guerrico. Tras el descubrimiento, se puso en marcha un operativo policial para intervenir en el lugar y avanzar con las primeras actuaciones.
En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, con apoyo de personal de la Comisaría 6° de Allen, además de peritos del Gabinete de Criminalística.
Investigan un posible femicidio
La Fiscalía de General Roca tomó intervención en el caso y dispuso que la investigación se desarrolle bajo la hipótesis de un posible femicidio. Esta línea de trabajo permitirá realizar las diligencias necesarias para determinar qué sucedió y establecer las circunstancias en las que murió la mujer.
Por disposición judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de General Roca, donde se realizará la autopsia. El estudio será clave para establecer las causas del fallecimiento y aportar información relevante para la investigación.
Allanamientos y declaraciones
En las horas posteriores al hallazgo, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos y tomó declaraciones testimoniales con el propósito de reunir elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos de la víctima.
Las medidas buscan aportar datos que ayuden a determinar qué ocurrió antes de que la mujer fuera encontrada sin vida. Por el momento, la investigación continúa y se esperan los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.