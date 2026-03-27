#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Santa Fe ciudad

Robaron en una heladería y dejaron encerrados a los empleados

Los damnificados denunciaron que el delincuente ya habría actuado al menos cuatro veces en el local. Las víctimas lograron salir tras quedar encerradas.

Es la cuarta vez consecutiva que el delincuente roba en este comercio. Foto: Flavio RainaEs la cuarta vez consecutiva que el delincuente roba en este comercio. Foto: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves en jurisdicción de la Comisaría 5ta, en inmediaciones de avenida General Paz y Lavaisse, donde dos empleados de una heladería fueron víctimas de un robo bajo una modalidad que, según indicaron, no sería la primera vez que ocurre.

El episodio tuvo lugar cerca de las 16, cuando personal del Comando Radioeléctrico, a bordo del móvil 12301, fue comisionado por la central de emergencias 911 a raíz de un ilícito en la heladería Rincón ubicada en dicha esquina.

Delincuente solitario

Al arribar, los uniformados entrevistaron a dos trabajadores del local quienes relataron que momentos antes un hombre ingresó al comercio y sustrajo aproximadamente 30 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y la llave del establecimiento.

asalto heladería Rincón, gral paz y lavaisseAsalto en la heladería Rincón, De Gral Paz y Lavaisse

De acuerdo al testimonio de las víctimas, el individuo —al que señalaron como un sujeto conocido en la zona— los dejó encerrados dentro del local tras concretar el robo. Minutos más tarde, el propio empleado logró recuperar la libertad al recibir una llave que fue pasada por debajo de la puerta, lo que permitió su salida.

Modalidad reiterada

Los damnificados también indicaron que el mismo sujeto habría perpetrado al menos cuatro hechos de similares características en el mismo comercio, utilizando una modalidad reiterada.

En cuanto a las actuaciones judiciales, los empleados manifestaron su intención de radicar la denuncia una vez que se hiciera presente el propietario del local.

El hecho es materia de investigación, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identificación del presunto autor.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro