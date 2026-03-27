Robaron en una heladería y dejaron encerrados a los empleados

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves en jurisdicción de la Comisaría 5ta, en inmediaciones de avenida General Paz y Lavaisse, donde dos empleados de una heladería fueron víctimas de un robo bajo una modalidad que, según indicaron, no sería la primera vez que ocurre.
El episodio tuvo lugar cerca de las 16, cuando personal del Comando Radioeléctrico, a bordo del móvil 12301, fue comisionado por la central de emergencias 911 a raíz de un ilícito en la heladería Rincón ubicada en dicha esquina.
Delincuente solitario
Al arribar, los uniformados entrevistaron a dos trabajadores del local quienes relataron que momentos antes un hombre ingresó al comercio y sustrajo aproximadamente 30 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y la llave del establecimiento.
Asalto en la heladería Rincón, De Gral Paz y Lavaisse
De acuerdo al testimonio de las víctimas, el individuo —al que señalaron como un sujeto conocido en la zona— los dejó encerrados dentro del local tras concretar el robo. Minutos más tarde, el propio empleado logró recuperar la libertad al recibir una llave que fue pasada por debajo de la puerta, lo que permitió su salida.
Modalidad reiterada
Los damnificados también indicaron que el mismo sujeto habría perpetrado al menos cuatro hechos de similares características en el mismo comercio, utilizando una modalidad reiterada.
En cuanto a las actuaciones judiciales, los empleados manifestaron su intención de radicar la denuncia una vez que se hiciera presente el propietario del local.
El hecho es materia de investigación, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identificación del presunto autor.