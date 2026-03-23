Robo en barrio Sur: entró a una cochera, se llevó una bicicleta y quedó filmado

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en barrio Sur, en pleno corazón de la ciudad y a escasas dos cuadras de la Casa de Gobierno. Esta vez, el blanco fue una bicicleta que se encontraba en la cochera de un edificio ubicado en 9 de Julio al 1400.
El robo ocurrió durante la madrugada, aunque fue advertido recién a primera hora de la mañana del jueves, cuando un vecino detectó que el portón de ingreso estaba abierto.
Las cámaras de seguridad del lugar fueron clave para reconstruir la secuencia. En las imágenes se observa a un hombre que actúa con llamativa tranquilidad, a cara descubierta y sin signos de apuro.
Robo de bicicleta en la cochera de un edificio en 9 de Julio 1400. Foto: Gentileza
El delincuente llega, manipula la cerradura —que presentaba una falla— y logra abrir el portón con facilidad. Luego, ingresa directamente hacia el fondo de la cochera, donde estaba la bicicleta, como si conociera de antemano el lugar. Todo ocurre en menos de dos minutos.
“Fue directo a la bici”
Bautista, la víctima, relató cómo se enteró del hecho: “Yo me había levantado a la mañana para hacer unos mandados y me llegó un mensaje de la administradora. Un vecino había visto que el portón estaba abierto”, explicó.
La secuencia del robo quedó registrada por una cámara de seguridad. Foto: Gentileza
Según contó, al revisar las cámaras se encontraron con la secuencia completa. “Se ve que ya había tanteado antes. Llegó, vio que la traba no funcionaba bien, abrió y fue directo a la bici”, detalló.
Una herramienta de trabajo
La bicicleta robada no era un objeto más. Bautista la utilizaba diariamente para trabajar. “La tenía hace menos de un año. La usaba para hacer cadetería y también ahora, en la cafetería donde trabajo, para ir a buscar cosas a la mañana”, contó.
El robo, además del perjuicio económico, impacta de lleno en su rutina laboral: “Ahora se me complica un montón. Me condiciona para trabajar”, agregó.
Tras enterarse del hecho, la víctima realizó la denuncia correspondiente en la dependencia policial. El caso fue derivado a Fiscalía, donde se evaluará el material fílmico.
Sin embargo, Bautista se mostró escéptico respecto a la recuperación del rodado: “No sé hasta qué punto se puede recuperar. La pudo haber vendido o vaya a saber qué”.
Más allá del hecho puntual, el joven puso el foco en la facilidad con la que actuó el delincuente. “La impotencia es que fue algo tan simple… si la traba funcionaba o el picaporte estaba cubierto, capaz no pasaba”, reflexionó. Y concluyó: “Quería que se visibilice esto. Fue muy rápido y muy fácil”.