Quiso vender una campera robada y fue detenido

El implicado tiene 29 años y estaba armado con un objeto punzante. Crédito: El Litoral.
 14:39
Por: 

Lo que parecía una simple transacción de compraventa terminó convertido en un procedimiento policial con un detenido. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de San Martín y Salta, una de las esquinas más transitadas del microcentro santafesino.

Todo comenzó cuando un joven de 26 años se cruzó con un patrullero del Comando Radioeléctrico (CRE) y les advirtió a los agentes que estaba por concretar un encuentro con la persona que ofrecía, a través de redes, la campera que le habían robado días atrás.

Ante la denuncia espontánea, los policías decidieron acompañar al muchacho hasta el lugar pactado. Allí, se toparon con el supuesto vendedor, un sujeto de 29 años, quien efectivamente tenía la prenda en cuestión.

Tras identificarlo, los uniformados procedieron a requisar sus pertenencias, hallando además un elemento punzante escondido entre sus ropas. En ese instante, cuando se le comunicó que quedaba aprehendido por encubrimiento, el individuo reaccionó con violencia, oponiendo resistencia a la autoridad.

La situación obligó a solicitar apoyo a otra unidad para lograr reducirlo y trasladarlo hasta sede policial. El caso quedó en manos de la justicia, mientras que la campera robada fue recuperada y entregada a su legítimo dueño.

