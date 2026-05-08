Una mujer de La Plata denunció haber sufrido un importante robo en un departamento de alquiler temporario ubicado en calle 5 entre 42 y 43. Según relató, el hombre que se hospedó en el lugar habría aprovechado su estadía para llevarse distintos objetos y muebles del inmueble.
Video: quedó grabado mientras sacaba objetos robados de un alquiler temporario
Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso trasladando televisores, muebles y otros elementos desde el inmueble, mientras la propietaria ya realizó la denuncia ante la Policía.
Un huésped bajo sospecha
De acuerdo con el testimonio de la propietaria, el sospechoso ingresó al departamento el lunes 4 de mayo cerca de las 13:45 y explicó que había viajado a la ciudad tras el fallecimiento de su padre. La reserva fue realizada mediante una reconocida plataforma de alquileres temporarios y el hombre se identificó como “Nicolás Martins”.
La mujer señaló que el huésped abonó en efectivo y más tarde decidió extender la estadía por un día adicional. Sin embargo, cuando regresó el miércoles por la mañana para recibir las llaves, encontró el departamento prácticamente vacío.
Se llevó televisores y muebles
Según denunció la víctima, el hombre no solo sustrajo elementos pequeños, sino también objetos de gran tamaño. Entre las pertenencias faltantes figuran dos televisores de 50 pulgadas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, mesas, sillas, veladores, ropa de cama, ollas y cubiertos.
La propietaria sostuvo además que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observaría al sospechoso retirando varios de los elementos robados. En uno de los videos aparecería llevándose muebles de exterior y en otro trasladando los televisores antes de regresar nuevamente al edificio.
La denuncia ya fue presentada ante las autoridades y, hasta el momento, no trascendieron novedades sobre el paradero del acusado.
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