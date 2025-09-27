El robo en la casa del "Pulga" Rodríguez fue esclarecido: los responsables son adolescentes del mismo country

La investigación sobre el resonante robo sufrido por Luis Miguel "Pulga" Rodríguez en su vivienda del country El Paso tuvo un giro clave durante la tarde del viernes, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) logró aclarar el hecho y apuntar a los responsables: un grupo de adolescentes de alrededor de 13 años que viven en el mismo barrio privado.
El avance se produjo tras dos allanamientos ordenados por la fiscal de la causa, la doctora Gabriela Arri. Los operativos se realizaron en una vivienda de calle Alberti al 2000 y en otra propiedad del propio country El Paso.
Trabajo de campo
Estas diligencias fueron la culminación de un trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad internas y externas, el relevamiento de registros de ingreso y egreso de visitantes, además de otros seguimientos investigativos.
Si bien no aparecieron las joyas ni los dólares denunciados como faltantes por el jugador, durante las requisas se secuestraron ropas, perfumes, camisetas deportivas y otros elementos de interés para la causa.
Sorpresa y temor en el country
Dada la edad de los involucrados, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia de Menores. La confirmación de que los autores pertenecen al mismo country generó fuerte sorpresa y comentarios entre los vecinos, ya que se trataba de un delito que en un principio parecía obra de delincuentes externos.
Con este paso, la PDI logró despejar buena parte del misterio en torno a un hecho que había conmocionado no solo al ambiente del fútbol, sino también a la comunidad santafesina en general.
