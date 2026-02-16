Robo a parroquia en Nueva Pompeya: detienen a una mujer y aprehenden a un hombre
La Policía de Investigaciones esclareció un hecho ocurrido en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya, donde delincuentes sustrajeron ventiladores industriales, una cámara de seguridad y un refractor. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados.
El complejo se encuentra ubicado en la zona norte, en avenida A. Peñaloza al 8200. Foto: Archivo El Litoral
Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe permitió la detención de una mujer y la aprehensión de un hombre por su presunta participación en un robo cometido el jueves pasado en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Franch al 4100, a metros de la avenida Ángel Peñaloza, del barrio Nueva Pompeya de la ciudad.
La PDI realizó cuatro allanamientos en la zona aledaña a la parroquia. Foto: Prensa PDI
Los autores ingresaron violentando la puerta principal y se llevaron varios elementos, entre ellos ventiladores industriales, una cámara de seguridad y un refractor, generando alarma entre los vecinos de la zona.
Tras el hecho, la PDI comenzó una investigación que incluyó el análisis de llamados al 911 y la ampliación de la declaración del denunciante. Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos autores y vincular domicilios en las calles Azcuénaga y Matheu, dando a los investigadores indicios concretos sobre los responsables del ilícito.
Allanamientos y detenciones
Con orden judicial del Dr. Nicolás Flakenberg, juez Penal de Primera Instancia, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en la zona el pasado sábado. En Azcuénaga al 3900 y al 3000 se secuestraron elementos relacionados con el hecho y se aprehendió a Roberto Ariel G., de 33 años, imputado por encubrimiento.
El robo se produjo el jueves pasado en la parroquia de calle French al 4100. Foto: Archivo
En Matheu al 4100, es decir, en una vivienda ubicada a la vuelta de la parroquia, fue detenida Florencia Analía R., de 31 años, señalada como la autora del robo. Allí se incautaron prendas utilizadas durante el ilícito, tres ventiladores industriales de color negro y otras prendas vinculadas al hecho. Los objetos recuperados fueron sometidos a peritajes y quedaron a disposición de la fiscalía.
Intervención judicial
La fiscal del MPA, María Lucila Nuzzo, ordenó el secuestro de los elementos hallados y confirmó las detenciones. La investigación permanece abierta con el objetivo de dar con otros posibles involucrados en el robo y esclarecer la totalidad de los hechos.
El caso generó gran preocupación entre los vecinos y la comunidad de la parroquia, quienes destacaron la rapidez de la actuación policial y la coordinación con la justicia como elementos clave para evitar que los responsables pudieran dispersar los objetos sustraídos.
La PDI informó que el trabajo meticuloso de análisis de llamadas, declaraciones y registros domiciliarios permitió obtener resultados concretos en pocas horas.