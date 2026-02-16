Allanamiento policial

Robo a parroquia en Nueva Pompeya: detienen a una mujer y aprehenden a un hombre

La Policía de Investigaciones esclareció un hecho ocurrido en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya, donde delincuentes sustrajeron ventiladores industriales, una cámara de seguridad y un refractor. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados.