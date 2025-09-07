#HOY:

Tres cordobeses irán a prisión por un robo en San Jerónimo Norte

Los imputados fueron acusados de Robo calificado en poblado y en banda. Ingresaron a una vivienda y sustrajeron un celular, una cadena de oro y ropa.

El juez García Troiano dictó la prisión preventiva a pedido del fiscal Benítez. Créditos: Luis Cetraro
 17:15
Por: 

En los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) José Luis García Troiano dispuso la prisión preventiva de tres hombres oriundos de Córdoba, investigados por un violento robo cometido en San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Alejandro Benítez, quien lleva adelante la investigación. En la audiencia, el representante del MPA argumentó que las propuestas de alternativas presentadas por las defensas "eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales". El magistrado coincidió y dejó tras las rejas a los acusados, cuyas iniciales son AJL, SAM y ETI.

El robo

El hecho ocurrió el jueves pasado, minutos antes de las 17.30. Los imputados llegaron a San Jerónimo Norte a bordo de un Volkswagen Gol Trend, cuya patente tenía tapada la última letra para dificultar su identificación.

Una vez en la localidad, descendieron del auto, escalaron un tapial de dos metros de altura, forzaron una ventana y lograron ingresar a una vivienda particular. Desde allí sustrajeron un teléfono celular, una cadena de oro y varias prendas de vestir.

Según la Fiscalía, el accionar no fue improvisado, sino que los tres actuaron con un "acuerdo previo y distribución de tareas". Por eso, se les atribuyó la coautoría de robo calificado por haber sido cometido con escalamiento y en poblado y en banda.

Otro caso en Humboldt

Benítez también recordó que esta misma semana quedaron en prisión preventiva otros dos cordobeses —AVB y FAB— por un hurto calificado cometido en Humboldt. Allí, el jueves 31 de julio, los implicados treparon un tapial y lograron llevarse una suma millonaria en pesos y dólares, además de una computadora y objetos de valor.

Aunque ambos hechos ocurrieron en el departamento Las Colonias, el fiscal aclaró que no tendrían vinculación directa y que son investigados en legajos separados.

"Lo que está claro —destacó Benítez— es que se trata de personas que vinieron desde otra provincia a delinquir y que gracias a la rápida reacción policial y judicial se logró que queden tras las rejas".

