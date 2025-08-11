Rosario: los restos hallados en contenedores pertenecen a un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos humanos encontrados el 16 de marzo pasado en dos contenedores de residuos ubicados en el centro de Rosario corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años. Además, las partes del cuerpo coinciden con otros restos que estaban en el relleno sanitario ubicado en la localidad de Ricardone (a 6 kilómetros al oeste). Estos datos fueron revelados este lunes por el Ministerio Público de la Acusación.
A través de un comunicado de prensa, el MPA informó que el antebrazo y el muslo encontrados por un recolector informal dentro de dos contenedores de basura ubicados en inmediaciones de 3 de febrero y Maipú, se corresponden con parte del torso que fue hallado en el relleno sanitario.
Parte del cuerpo también estaba en el relleno sanitario de Ricardone.
La fiscal Marisol Fabbro, del equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas, a cargo de la investigación, pidió diversos análisis y medidas, entre ellas la visualización de imágenes provenientes de distintas cámaras de seguridad.
Según se indicó, del análisis completo de cámaras de videovigilancia existentes en la zona aledaña al lugar donde estaban los contenedores no se pudo extraer hasta el momento material de interés. Tampoco en la serie de entrevistas hechas a vecinas y vecinos del sector.
Se pidieron análisis de luminol (técnica bioquímica utilizada en la investigación forense para detectar trazas de sangre en una escena del crimen) en distintos puntos de un edificio situado en calle 3 de febrero al 800, que arrojaron resultado negativo. Lo mismo que las muestras de sangre secuestradas en inmediaciones del lugar del hallazgo y junto a los restos humanos.
Desde el MPA remarcaron que luego del hallazgo de los restos en los contenedores, se convocó a la sección brigada canina para que rastree si había otros restos en la estación de transferencia de residuos ubicada en la planta de Bella Vista (en el extremo oeste de Rosario) y también en el relleno sanitario de Ricardone, donde se produjo el hallazgo de otros restos humanos.
Luego se realizó un cotejo biológico en el Instituto Médico Legal (IML) entre los restos humanos encontrados en calle 3 de febrero y los hallados en Ricardone, que resultaron positivo, «es decir que se trataba de la misma persona, pudiendo determinar que correspondían a una persona de sexo masculino, pero no pudiendo determinar un rango etario», destacaron.
Tras esto, la fiscalía convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense, con el objetivo de lograr establecer un rango etario de los restos de la persona en cuestión, informando que se trataría de un masculino, mayor de edad, de entre 30 y 40 años.
Además, aclararon que para la realización de esta pericia se necesitó autorización judicial de la Corte Suprema, informando que el mismo tiene un plazo de 6 meses, habiendo la Fiscalía reiterado la solicitud en diversas ocasiones, logrando que la pericia sea efectuada en un plazo de 3 meses.
El EAAF estableció que la víctima tenía entre 30 y 40 años. Foto: Archivo
El hallazgo
Los restos fueron encontrados el domingo 16 de marzo pasado dentro de un contenedor. En otro ubicado a unos centímetros fueron halladas una dentadura postiza, guantes de látex y papeles manchados con sangre, por lo que en un primer momento se pensó que pertenecían a una persona de avanzada edad.
También se determinó que el cuerpo fue cortado con armas blancas “de pequeñas dimensiones”.
Desde el MPA remarcaron que hay más medidas investigativas que se encuentran en curso.
