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Directo al hospital

Caso Báez Sosa: dos de los rugbiers condenados salieron de la cárcel

Sentenciados a perpetua, los ex rugbiers Máximo Thomsen y Matías Benicelli recibieron atención médica en hospitales de La Plata por problemas de salud específicos.

Fernando Báez Sosa. Archivo.Fernando Báez Sosa. Archivo.
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Dos de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell salieron de la cárcel de Melchor Romero directo al hospital. Se tratan de Máximo Thomsen y Matías Benicelli, quienes en 2023 fueron sentenciados a la pena máxima por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Máximo Thomsen envió un mensaje en el marco del quinto aniversarioMáximo Thomsen.

El pasado 29 de abril Thomsen fue trasladado hasta la Unidad 22 - Olmos, en el que hay un hospital penitenciario, para una consulta oftalmológica.

Máximo Thomsen y Matías Benicelli rompen el pacto del silencio.Máximo Thomsen y Matías Benicelli.

Días antes lo hizo Benicelli, quien el 26 de marzo fue derivado hasta el hospital Rossi de La Plata donde fue atendido en el área de traumatología por un problema en los meniscos y hasta se informó que podría ser operado.

Ambos se encuentran alojados en pabellones especiales de la Unidad 61 - Melchor Romero cumpliendo la condena a prisión perpetua por el homicidio de Báez Sosa en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Mirá tambiénLa Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

En la causa se sentenció a prisión a ocho jóvenes. Cinco de ellos (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi) recibieron la pena máxima al ser considerados coautores del crimen, mientras que los restantes (Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi) recibieron la pena de 15 años por ser partícipes secundarios.

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