Santa Cruz: salió a correr por un descampado y encontró restos humanos

Un hecho impactante conmocionó este miércoles a la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Un hombre que realizaba actividad física por una zona descampada ubicada detrás del barrio 13 de Diciembre se encontró de manera inesperada con una escena estremecedora: una mano humana en avanzado estado de descomposición.
El descubrimiento se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando el corredor advirtió la presencia del resto humano y dio aviso inmediato a la policía. Minutos después, personal policial y peritos se trasladaron al lugar y montaron un importante operativo para asegurar el área y evitar la alteración de posibles pruebas.
La zona fue preservada mientras se iniciaban las primeras tareas de inspección y rastrillaje en los alrededores, con el objetivo de determinar si había más restos o elementos relevantes para la investigación.
El rastrillaje
Con el avance de las tareas, el trabajo de los investigadores arrojó resultados durante las primeras horas de la tarde. En el mismo sector fueron hallados dos pies y una cabeza, también en avanzado estado de descomposición, lo que profundizó la gravedad del caso.
Se presume que se trata de una persona adulta.
Hasta el momento, el estado de los restos no permitió establecer si pertenecen a un hombre o a una mujer. Sin embargo, los especialistas presumen que se trataría de una persona adulta, dato que deberá ser confirmado a partir de las pericias correspondientes.
Periciasforenses
Los restos encontrados fueron trasladados para su análisis forense, un paso fundamental para avanzar en la investigación. Los estudios permitirán determinar la data de la muerte, así como intentar establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Las autoridades remarcaron que estos resultados serán determinantes para orientar las próximas líneas de investigación y esclarecer el origen de los restos hallados en el descampado.
Incertidumbre yvínculo con una desaparición
En medio del despliegue policial y la conmoción generada en la ciudad, se hicieron presentes familiares de Mario García, un vecino de Caleta Olivia que se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre. La posibilidad de una conexión entre ambos hechos generó preocupación y expectativa.
No obstante, desde la policía indicaron que, por el momento, no se confirmó si los restos hallados guardan relación con la desaparición de García. La causa continúa abierta y bajo investigación, a la espera de los resultados periciales que aporten mayor claridad sobre el caso.