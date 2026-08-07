Violento crimen

Mataron a puñaladas a un hombre en Santiago del Estero y detuvieron a la pareja de su exmujer

La víctima, de 61 años, fue hallada sin vida dentro de una vivienda de Villa Ojo de Agua. El acusado fue reducido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del hecho.