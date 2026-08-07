Un hombre de 61 años fue asesinado a puñaladas en la localidad de Villa Ojo de Agua, en la provincia de Santiago del Estero, y por el crimen quedó detenido un hombre vinculado sentimentalmente con su exesposa. La Justicia investiga las circunstancias del ataque y busca establecer cuál habría sido el motivo del homicidio.
Mataron a puñaladas a un hombre en Santiago del Estero y detuvieron a la pareja de su exmujer
La víctima, de 61 años, fue hallada sin vida dentro de una vivienda de Villa Ojo de Agua. El acusado fue reducido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del hecho.
La víctima fue identificada como Bruno Guillermo Augusto, oriundo de Córdoba, quien fue encontrado con heridas provocadas por un arma blanca dentro de una vivienda ubicada en el barrio Norte de esa ciudad.
Cómo hallaron a la víctima
El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves y generó preocupación entre los vecinos de Villa Ojo de Agua. Luego de un aviso a las autoridades, efectivos policiales se trasladaron hasta el domicilio y encontraron al hombre gravemente herido.
Según los datos aportados por la investigación, Augusto estaba tendido en el piso de la cocina, rodeado de sangre y con lesiones compatibles con un ataque con arma blanca. Personal médico que llegó al lugar constató posteriormente su fallecimiento.
En el operativo intervino personal policial y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para recolectar pruebas y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.
Un sospechoso quedó detenido
Por el crimen fue detenido R.V., quien habría sido encontrado en las inmediaciones del domicilio con un cuchillo que presentaba aparentes rastros de sangre.
El acusado fue reducido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia santiagueña, mientras continúan las pericias para determinar su responsabilidad en el homicidio.
Los investigadores trabajan para establecer cómo se desarrolló el ataque y si existió una discusión previa entre la víctima y el sospechoso.
La hipótesis
Una de las principales líneas investigativas apunta a un posible conflicto relacionado con el vínculo entre el detenido y la exesposa del hombre asesinado.
Sin embargo, las autoridades continúan reuniendo elementos para confirmar las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen.
Mientras avanzan las medidas judiciales, el acusado permanece detenido y se espera que las pericias realizadas en la escena aporten nuevos datos para esclarecer el caso.