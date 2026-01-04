Secuestraron armas de fuego y réplicas en operativos simultáneos en la provincia de Santa Fe

Una serie de operativos policiales desplegados en distintos puntos de la provincia de Santa Fe terminó con el secuestro de armas de fuego, réplicas y el traslado de cinco personas vinculadas a diversos hechos delictivos.
Los procedimientos se realizaron en Santa Fe capital, Rosario y Cañada de Gómez. Cinco personas fueron trasladadas y se incautaron armas, réplicas y otros elementos de interés judicial.
Las intervenciones estuvieron a cargo de diferentes dependencias y contaron con la intervención de la Justicia en todos los casos.
El primero de los procedimientos se registró en Santa Fe capital, durante la madrugada del martes, en el barrio Barranquitas Oeste. Efectivos de la Unidad Operativa I, dependiente de la Dirección General de Policía de Acción Táctica, realizaban patrullajes preventivos por la zona de Domingo Silva y J. D. Solís cuando observaron a un grupo de hombres.
Al advertir la presencia policial, uno de ellos arrojó un objeto al suelo. Tras verificar el lugar, los uniformados secuestraron una carabina calibre .22. Como resultado, un hombre de 31 años fue aprehendido y trasladado para continuar con las diligencias de rigor.
En otro procedimiento desarrollado también en la ciudad de Santa Fe, personal policial identificó a tres individuos que circulaban en una motocicleta de 110 cc por calle San Martín al 6800.
Al intentar detenerlos, los ocupantes hicieron caso omiso y trataron de evadir el control, lo que derivó en una breve persecución. Finalmente, los agentes lograron atrapar a dos jóvenes de 19 años y a un menor de edad.
Durante la requisa, se les secuestró un arma de utilería, y todos fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se labraron las actuaciones legales.
El tercer operativo tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde personal del Comando Radioeléctrico detuvo la marcha de un motociclista para su identificación.
Durante la requisa, los efectivos hallaron una réplica de arma de fuego. Además, secuestraron la motocicleta, un destornillador, dinero en efectivo y documentación a nombre de un tercero.
El involucrado fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.
El último de los procedimientos se registró en la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo, en las primeras horas de la jornada.
Personal de la Comisaría 2ª intervino en un hecho de amenaza calificada, ocurrido tras un desorden familiar en una vivienda ubicada en Sargento Cabral al 1300.
En el lugar, los uniformados incautaron un revólver calibre .38 con municiones, que habría sido utilizado para amenazar a una mujer. El arma fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría de la Mujer.
En todos los casos, el personal actuante dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, continuando con las actuaciones legales de rigor conforme a cada jurisdicción.