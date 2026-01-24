Una nena de tres años murió ahogada en el patio de su casa en Mendoza

Una tragedia conmocionó a la localidad mendocina de Rivadavia, donde una nena de 3 años murió tras caer en una pileta de lona instalada en el patio de su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador, y es investigado por la Justicia.
Según informaron fuentes oficiales, la menor fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales y no logró ser reanimada.
El traslado de urgencia
De acuerdo con la información disponible, el padre de la niña la encontró sumergida en la pileta y la llevó rápidamente al centro de salud del barrio Florida. Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su derivación inmediata al Hospital Carlos Saporiti.
Pese a los esfuerzos del personal médico, la menor no respondió a las maniobras de reanimación que se extendieron durante más de 20 minutos.
Intervención médica
Desde el hospital confirmaron que la niña llegó sin signos vitales. Aun así, el equipo de guardia intentó revertir la situación mediante tareas de reanimación cardiopulmonar, sin obtener resultados positivos. El fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso.
En el domicilio donde ocurrió el hecho trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, con sede en la Comisaría 13, donde se llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes.