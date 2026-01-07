Accidente ferroviario

Un hombre fue embestido por el tren Sarmiento en Liniers

Un hombre fue atropellado hoy por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Liniers. Fue asistido por bomberos y derivado al Hospital Santojanni con lesiones graves. El servicio ferroviario presenta demoras con paso sin detención por la estación.