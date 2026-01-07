Un hombre fue embestido por el tren Sarmiento en Liniers

Un hombre resultó embestido esta mañana por una formación del tren Sarmiento en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni con politraumatismos, según informaron fuentes oficiales.
Un hombre resultó embestido esta mañana por una formación del tren Sarmiento en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni con politraumatismos, según informaron fuentes oficiales.
El hecho se produjo cuando el tren circulaba en sentido hacia el centro porteño, y aunque la línea ferroviaria continuó operando, los trenes no detuvieron su marcha en la estación Liniers y se registraron demoras en el servicio.
El incidente fue reportado en las primeras horas de la mañana. Personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso y asistió a la víctima, cuya identidad no fue difundida por las autoridades hasta el momento.
Los bomberos llevaron a cabo las tareas habituales de inmovilización y primeros auxilios, restringiendo los movimientos del hombre para evitar complicaciones adicionales dada la gravedad de sus lesiones. Una ambulancia del PAMI lo trasladó luego al Hospital Santojanni, ubicado también en el barrio de Liniers, donde quedó internado con politraumatismos.
Fuentes oficiales indicaron que el caso quedó a cargo de la comisaría correspondiente, que interviene en los hechos ocurridos en las inmediaciones de la estación ferroviaria.
Hasta ahora no se informó si se trata de un accidente, un intento de cruzar las vías o alguna otra circunstancia que haya llevado a la presencia del hombre en la traza ferroviaria al paso de la formación.
A raíz del siniestro, los servicios de la línea Sarmiento siguieron operando pero sin detenerse en la estación Liniers. Esto generó demoras en los trenes que corren entre los puntos habituales de la traza, situación comunicada a los usuarios a través de los sistemas de información al pasajero.
La línea Sarmiento es uno de los corredores ferroviarios de mayor circulación en el área metropolitana, conectando destinos clave entre la zona oeste del Gran Buenos Aires y la estación terminal Once, en la ciudad de Buenos Aires.
La operación de este servicio es de alta frecuencia, con miles de pasajeros transportados diariamente. Por esto, cualquier inconveniente en la traza puede generar impactos tanto en la circulación de trenes como en el tránsito urbano adyacente.
En las últimas semanas, el Sarmiento ha registrado otros incidentes que pusieron la atención sobre la seguridad y el funcionamiento del sistema. En diciembre pasado, una formación se vio afectada por un desperfecto tras embestir un colchón arrojado sobre las vías en Villa Luro, lo que provocó la intervención técnica para restablecer el servicio.
Aunque ese episodio no resultó en víctimas humanas, generó demoras y la evacuación de la formación para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Además, en fechas recientes y también en la zona de Liniers, una formación de la misma línea sufrió un descarrilamiento cerca de la estación, lo que obligó a la atención de múltiples heridos y a una reorganización de la operación ferroviaria en aquella jornada.
Si bien aquel hecho no derivó en víctimas fatales, sí dejó a varios pasajeros con lesiones y puso en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Desde el punto de vista de las autoridades y especialistas en transporte, los ferrocarriles siguen siendo, estadísticamente, uno de los medios de transporte terrestre con menor siniestralidad cuando se analizan grandes volúmenes de movimiento diario.
Sin embargo, cuando ocurren hechos como el registrado hoy en Liniers, el impacto en la percepción pública y la presión por mejorar aspectos de seguridad operativa aumenta.
Los pasos a nivel, zonas de cruce peatonal y la circulación alrededor de estaciones son puntos críticos donde se concentran muchos de los incidentes vinculados con trenes urbanos.
Las autoridades de transporte y seguridad suelen insistir en la necesidad de respetar las barreras, señales y advertencias, así como en la importancia de no ingresar a las vías cuando se aproxima una formación.