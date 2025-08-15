Peleaban por un bolso con marihuana, los detuvieron y uno fue condenado

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó esta semana a Emanuel José Ramos, un albañil de 28 años oriundo de Santo Tomé, a una pena de tres años de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. La causa se originó en 2021, cuando fue sorprendido en la vía pública junto a una mujer, forcejeando por un bolso que contenía casi 100 gramos de marihuana.
La pelea se produjo en JM Zuviría y Pasaje Rodríguez, el 13 de mayo de 2021. Foto: Captura Google Street View
Al llegar, los agentes, que fueron advertidos por una llamada al 911, identificaron a Ramos y a una joven de 24 años, quienes discutían violentamente por la posesión de un bolso negro.
Suspensión de juicio
Tras separarlos e inspeccionar el contenido del bolso, los uniformados constataron la presencia de material vegetal que, por su aspecto y olor, resultó ser marihuana. Ambos fueron detenidos y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, desde donde se delegó la investigación al Ministerio Público Fiscal.
El 17 de noviembre del mismo año, ambos fueron indagados y procesados por el delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737.
Durante el proceso, la defensa de la mujer solicitó la suspensión del proceso a prueba, lo que fue concedido por el tribunal por el plazo de un año, con cumplimiento de reglas de conducta.
Abreviado
En el caso de Ramos, la fiscal auxiliar María Florencia Álvarez y el defensor particular Daniel Rocca acordaron avanzar con un juicio abreviado, el cual fue homologado el pasado 13 de agosto por el juez José María Escobar Cello.
El Tribunal Oral Federal impuso pena de 3 años en suspenso para Ramos. Foto: Archivo
La condena impuesta fue de un año de prisión en suspenso, pero al unificarse con una condena anterior de dos años de prisión en suspenso dictada el 8 de septiembre de 2021 por el Colegio de Jueces del Distrito Judicial N.º 1 de Santa Fe, se fijó una pena única de tres años de prisión en suspenso.
Durante ese período, Ramos deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato del Liberado, abstenerse del consumo de estupefacientes y no relacionarse con personas vinculadas al expendio o consumo de drogas.
