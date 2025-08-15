#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Tribunal Oral Federal

Peleaban por un bolso con marihuana, los detuvieron y uno fue condenado

Los detuvo el Comando cuando vecinos de barrio Escalante se comunicaron con el 911 por una fuerte discusión en la vía pública. La disputa era por 97 gramos de la sustancia ilegal.

El Comando detuvo a Ramos en las calles del barrio Escalante de Santa Fe. Foto: Archivo
 15:10
 / 
Por: 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó esta semana a Emanuel José Ramos, un albañil de 28 años oriundo de Santo Tomé, a una pena de tres años de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. La causa se originó en 2021, cuando fue sorprendido en la vía pública junto a una mujer, forcejeando por un bolso que contenía casi 100 gramos de marihuana.

El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2021 en la intersección de Pasaje Rodríguez y Juan Manuel Zuviría, en inmediaciones del barrio Escalante de Santa Fe, donde personal del Comando Radioeléctrico de la URI intervino a raíz de disturbios en la vía pública.

El Tribunal Oral Federal condenó a un hombre por tenencia de marihuana en barrio Escalante de Santa FeLa pelea se produjo en JM Zuviría y Pasaje Rodríguez, el 13 de mayo de 2021. Foto: Captura Google Street View

Al llegar, los agentes, que fueron advertidos por una llamada al 911, identificaron a Ramos y a una joven de 24 años, quienes discutían violentamente por la posesión de un bolso negro.

Suspensión de juicio

Tras separarlos e inspeccionar el contenido del bolso, los uniformados constataron la presencia de material vegetal que, por su aspecto y olor, resultó ser marihuana. Ambos fueron detenidos y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, desde donde se delegó la investigación al Ministerio Público Fiscal.

Mirá tambiénLo buscaban por tentativa de homicidio y descubrieron un búnker que administraban las mujeres de la familia

El 17 de noviembre del mismo año, ambos fueron indagados y procesados por el delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737.

Durante el proceso, la defensa de la mujer solicitó la suspensión del proceso a prueba, lo que fue concedido por el tribunal por el plazo de un año, con cumplimiento de reglas de conducta.

Abreviado

En el caso de Ramos, la fiscal auxiliar María Florencia Álvarez y el defensor particular Daniel Rocca acordaron avanzar con un juicio abreviado, el cual fue homologado el pasado 13 de agosto por el juez José María Escobar Cello.

El Tribunal Oral Federal condenó a un hombre por tenencia de marihuana en barrio Escalante de Santa FeEl Tribunal Oral Federal impuso pena de 3 años en suspenso para Ramos. Foto: Archivo

La condena impuesta fue de un año de prisión en suspenso, pero al unificarse con una condena anterior de dos años de prisión en suspenso dictada el 8 de septiembre de 2021 por el Colegio de Jueces del Distrito Judicial N.º 1 de Santa Fe, se fijó una pena única de tres años de prisión en suspenso.

Durante ese período, Ramos deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato del Liberado, abstenerse del consumo de estupefacientes y no relacionarse con personas vinculadas al expendio o consumo de drogas.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Tribunal Oral Federal
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé
Judiciales
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro