Preso por amenazas, lesiones y hostigamiento: agredió diez veces en un año a su expareja

Cristian Bebán permanecerá tras las rejas, luego de que le atribuyeran una decena de delitos cometidos en un contexto de violencia de género. Su objetivo, que la víctima no rehiciera su vida.
Un hombre de 33 años quedó en prisión preventiva luego de que le imputaran haber cometido diez delitos en menos de un año, todos en un contexto de violencia de género. Los ilícitos fueron perpetrados en perjuicio de su expareja, en Santo Tomé.
Se trata de Cristian Bebán, a quien le atribuyeron la autoría de una serie de delitos: amenazas (tres hechos), lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género (cuatro hechos), violación de domicilio (seis hechos), amenazas calificadas (dos hechos) y daño.
La cautelar fue ordenada por el juez penal Sebastián Szeifert, a partir del pedido de la fiscal Milagros Parodi, quien se encuentra a cargo de la investigación penal. La funcionaria valoró que durante la audiencia, dada la solidez de las evidencias presentadas, la defensa del imputado consintió que Bebán quedara tras las rejas.
Los hechos investigados por la fiscalía abarcan un extenso periodo, comprendido entre julio de 2024 y mayo de este año.
Parodi indicó que el primer hecho ilícito investigado ocurrió el 13 de julio del año pasado. En esa ocasión, el imputado interceptó a la víctima en inmediaciones de la avenida 7 de Marzo y Libertad, profiriéndole promesas de mal futuro y amenazándola de muerte.
El amedrentamiento se convirtió en una constante, con ataques perpetrados tanto en la vía pública como en la propia vivienda de la mujer. Bebán infundía temor en la víctima mediante amenazas y golpes, impidiéndole el libre ejercicio de sus acciones.
En noviembre de 2024, en la vía pública, el hombre le propinó un golpe de puño en el rostro a su expareja. Seguidamente, cuando la mujer se dirigía a una dependencia policial, él la amenazó diciéndole que si lo denunciaba, entraría a su casa y mataría a toda su familia.
La violación de domicilio fue un delito reiterado. El 24 de noviembre de 2024, Bebán interceptó a la víctima en la puerta de su vivienda, la amenazó y luego ingresó al domicilio sin autorización. Para ello, violentó la puerta de ingreso y provocó daños en la pantalla de un televisor.
El patrón continuó al día siguiente, cuando volvió a meterse en la casa sin permiso y sorprendió a la mujer mientras dormía. Según la atribución delictiva, le dijo que se arrepentiría de haberlo denunciado, aterrorizándola.
El 1 de diciembre de 2024, el agresor recurrió nuevamente a la violacion de domicilio, volvió amenazar a la mujer y le dijo que la iba a matar antes de su cumpleaños mientras le exhibía un ladrillo. Se lo arrojó, y ella logró esquivarlo.
Al día siguiente, en compañía de su hermano, Bebán acudió al domicilio, ingresó y terminó golpeando a una persona que intentó defender a la víctima. Insistió un día después, cuando interceptó a la mujer en la vía pública, la golpeó y luego la tomó de los cabellos y la arrastró, causándole diversas lesiones.
Las amenazas alcanzaron un punto crítico el 14 de diciembre de 2024, cuando el hombre tomó por sorpresa a su expareja mientras ella ingresaba a su vivienda. Sosteniendo un arma de fuego, le dijo que “nunca iba a volver a hacer su vida”.
El último hecho registrado ocurrió el 11 de mayo de este año. El imputado ingresó sin autorización y agredió físicamente a la mujer con golpes de puño y cachetadas. También la empujó contra la pared y le mordió la nariz, provocándole múltiples contusiones en rostro y brazo.
Desde noviembre de 2024 pesaba sobre Bebán una orden de detención. Aunque fue detenido por personal policial en febrero de este año, logró fugarse de la custodia. La detención final y efectiva se concretó el martes de la semana pasada.
La prisión preventiva dispuesta por el juez Szeifert busca asegurar el desarrollo de la investigación y del proceso penal. Bebán permanecerá tras las rejas.
