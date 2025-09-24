Conflicto en Santo Tomé

Un padre y sus cinco hijos están presos por “patotear” a un policía al que le saquearon la casa

La víctima es el ex novio de la única mujer implicada, que cinco años después de romper relación intentó apoderarse por la fuerza del inmueble. Se iniciaron actuaciones en Asuntos Internos para evaluar el accionar policial, que mantuvo 5 horas privado de la libertad al damnificado.