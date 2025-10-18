Preso por violar a una mujer que conoció en un boliche de Esperanza

Un hombre de 31 años, cuyas iniciales son LHC, quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por haber abusado de una mujer en Esperanza (departamento Las Colonias).
El ilícito fue cometido el sábado 4 de octubre en la vivienda del imputado de iniciales LHC, a quien la fiscalía le atribuyó un abuso sexual con acceso carnal.
La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Pablo Spekuljak, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Alejandro Benítez está a cargo de la investigación e imputó al hombre como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal”. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la privación de la libertad.
“Aunque la defensa propuso alternativas, el magistrado consideró que no eran suficientes para mitigar los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento”, valoró Benítez.
Benítez indicó que “el sábado 4 de este mes a la mañana, el imputado abusó sexualmente de una mujer a la que había conocido la noche anterior en un local bailable de Esperanza”. Según precisó, “el hecho ilícito tuvo lugar en la vivienda en la que residía el investigado”.
El fiscal relató que “quien quedó en prisión preventiva agredió sexualmente a la víctima con gran violencia, mientras ella intentaba oponer resistencia”. En tal sentido, puntualizó que “como consecuencia, la mujer sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo”.
Asimismo, el funcionario del MPA afirmó que “luego del abuso, el imputado trasladó en auto a la víctima hasta el lugar en el que ella vive y, en el camino, abrió una puerta del vehículo y la empujó”, y agregó que “ella cayó sobre la cinta asfáltica”.
