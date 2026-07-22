Quedó en prisión preventiva un hombre de 41 años acusado de haber privado de su libertad y agredido físicamente a su ex pareja en una vivienda que funciona como corralón en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Seguirá preso el acusado de mantener cautiva a su expareja en un corralón de barrio Sargento Cabral
Había sido imputado en abril por amenazas y lesiones, pero recuperó la libertad bajo condiciones que incumplió. Ahora le atribuyeron haber encerrado a la mujer durante tres días, entre otros delitos.
La resolución fue tomada por el juez penal Martín Torres, durante una audiencia en la que se analizaron los hechos recientes, y se acreditó la existencia de riesgos procesales y el sistemático incumplimiento de las medidas de conducta que el imputado mantenía por una causa previa de violencia de género.
La fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Jorgelina Moser Ferro, solicitó la medida cautelar de máxima coerción ante la gravedad de los episodios relatados.
El imputado, Milton Federico López, contó con la asistencia técnica del defensor público Javier Casco, quien ofreció la aplicación de medidas alternativas. Sin embargo, estas fueron consideradas insuficientes por el magistrado.
Con candado
El hecho más reciente, que motivó la nueva detención de López, ocurrió el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 21.30. Según la atribución fiscal, el acusado llevó a su ex pareja en moto hasta su domicilio y lugar de trabajo en calle Padilla al 3100, donde la mantuvo encerrada contra su voluntad hasta la tarde del martes 14 de julio.
Durante el cautiverio, la mujer sufrió agresiones físicas, destacándose una mordedura en el dedo pulgar derecho que le provocó una lesión a nivel óseo con riesgo de infección.
El rescate se produjo luego de que la víctima lograra alertar a la policía. El personal actuante debió forzar la puerta principal de la vivienda, ya que López la había dejado cerrada con candado desde el exterior mientras él se retiraba a realizar repartos.
Por estos hechos, se le imputaron los delitos de “lesiones leves calificadas”, “privación ilegítima de la libertad” e “incumplimiento de un mandato judicial”.
Antecedentes
La situación procesal de López se encontraba bajo la lupa desde el 16 de abril de este año, cuando fue imputado por un violento episodio ocurrido en la zona de Facundo Zuviría y Pasaje Teresita.
En aquella oportunidad, el hombre agredió a la misma víctima con golpes de puño y la amenazó de muerte exhibiendo un cuchillo de mesa. A pesar de la gravedad del hecho, el imputado había recuperado la libertad bajo medidas alternativas, que incluían una prohibición de contacto y la realización de un curso, obligaciones que, según la fiscalía, "no cumplió en absoluto".
Además de los hechos de violencia física, se incorporaron a la causa evidencias sobre audios en los que López profería amenazas de contenido sexual contra la víctima, su madre y sus hijas.
Dada la sumatoria de delitos y una condena previa por robo que aún no venció, el juez estimó que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo. Además, entendió que, al haber violado las restricciones previamente impuestas, no existen garantías de que López fuera a respetar nuevas medidas alternativas a la prisión preventiva. En esa línea, ordenó que el imputado continúe tras las rejas.