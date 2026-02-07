Tostado: condenado por vender droga y tener armas de fuego

Un hombre de 30 años identificado como Pablo Jesús Argañaraz fue condenado a cinco años de prisión por vender droga al menudeo y por tener dos armas de fuego en su casa en Tostado, en el norte de la Provincia de Santa Fe.
Se trata de Pablo Jesús Argañaraz de 30 años.
La sentencia fue dispuesta por el juez José Luis Estévez en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de tostadenses. La fiscal que representó al MPA en la audiencia es Shirli Tomasso.
La fiscal relató que “el condenado tenía en su casa estupefacientes fraccionados preparados para vender al menudeo”, y precisó que “la droga fue encontrada en un allanamiento realizado el sábado 3 de agosto de 2024 en una vivienda ubicada en Naciones Unidas al 1.200”.
“El personal de la PDI que realizó las tareas en la que secuestró envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana”, puntualizó Tomasso.
La fiscal agregó que “en ese mismo allanamiento, el personal policial también halló un revólver calibre 22 con ocho cartuchos en el interior de su tambor”, y remarcó que “el arma de fuego estaba bajo la esfera de custodia de Argañaraz y no tenía la documentación legal correspondiente ni para la tenencia ni para la portación”.
Tomasso también informó en la audiencia que “en un allanamiento realizado en 2023, la policía secuestró una escopeta de dos caños recortados calibre 16 con dos cartuchos en la recámara”.
Argañaraz admitió su culpabilidad en los hechos atribuidos por la fiscalía. Junto con su defensa, el condenado también prestó su conformidad con las calificaciones legales imputadas y con la pena impuesta.
La condena resuelta fue por la autoría de los delitos de "tenencia de estupefacientes para comercialización", "tenencia indebida de arma de fuego de uso civil" y "tenencia indebida de arma de fuego de guerra".