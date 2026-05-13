Marcelo Eduardo Troncoso fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber baleado a otro hombre en Frontera (departamento Castellanos). La víctima es la pareja de una mujer con la que el atacante había mantenido una relación.
Condenaron a un hombre que baleó al novio de su expareja en Frontera
Fue sentenciado a ocho años y medio de prisión. El juicio oral se desarrolló en los tribunales de Rafaela. Tenía una pena anterior que todavía no había cumplido.
La sentencia fue resuelta por el juez Javier Bottero, en un juicio oral y público finalizado este mediodía en los tribunales de Rafaela.
El fiscal Martín Castellano estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate.
Luego de conocerse el veredicto, expresó que “la Fiscalía considera positivo el fallo condenatorio, más allá de que la pena impuesta es menor a la solicitada en los alegatos”, y agregó que “una vez que contemos con los fundamentos del juez, decidiremos los pasos a seguir”.
En relación a la pena impuesta, Castellano explicó que “el monto de ocho años y seis meses de prisión resultó de la unificación de seis años de prisión y una condena anterior que Troncoso aún no había terminado de cumplir”.
Tres tiros
El fiscal indicó que “el condenado llevó a cabo su accionar delictivo el miércoles 3 de julio del año pasado alrededor de las 19:30, en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la calle 72, a pocos metros del Camino Interprovincial”.
“Desde una motocicleta que conducía otra persona, Troncoso realizó disparos con un arma de fuego calibre .32 en dirección a la víctima, quien estaba en la vía pública y recibió el impacto de tres proyectiles”, relató el fiscal. “Como resultado, el hombre agredido sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo”, subrayó.
Asimismo, Castellano especificó que “el autor del ilícito llevaba el arma consigo sin la debida autorización legal”, y agregó que “la portación se le atribuyó agravada por tener antecedentes penales condenatorios por delitos cometidos con armas de fuego”.
Calificación
Troncoso fue condenado como autor de lesiones graves dolosas agravadas (por el uso de arma de fuego), y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.