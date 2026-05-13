La empresa Vicentin retomó este miércoles las operaciones en su complejo industrial de Ricardone, luego de un incendio que afectó el sector de extracción durante la noche del martes. Con la habilitación de la línea 1 y la normalización de la molienda de girasol, la firma busca recuperar la dinámica productiva mientras se analizan las causas del siniestro.
Vicentin normaliza operaciones en Ricardone tras el incendio: habilitaron la línea de extracción
La firma retomó sus operaciones tras el suceso que afectó el sector de extracción. La línea 1 está funcionando, asegurando la continuidad productiva.
Reanudación de la actividad industrial
Tras recibir las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, Nueva Vicentin Argentina informó que durante la tarde de este miércoles 13 de mayo la línea 1 de extracción volvió a estar operativa. Esta medida permitió regularizar de inmediato la molienda y la descarga de camiones de girasol en el predio.
Desde la compañía destacaron que el calado y la descarga de soja no sufrieron interrupciones y funcionaron con normalidad durante toda la jornada, ya que dichas operaciones no fueron alcanzadas por el fuego. Actualmente, los esfuerzos se centran en mantener la estabilidad del proceso productivo en las áreas no afectadas.
Origen del fuego y evacuación preventiva
El foco ígneo se originó aproximadamente a las 22 del martes en una cinta transportadora ubicada en el área de extracción. Esta zona es considerada crítica dentro de la estructura industrial debido a la manipulación de materiales inflamables y solventes propios del proceso aceitero.
Ante la magnitud inicial de las llamas y la sensibilidad del sector, se activaron los protocolos de emergencia que incluyeron la evacuación total y preventiva de los trabajadores. Los operarios fueron trasladados hacia la zona de la Ruta 12 para garantizar su integridad física mientras los equipos de emergencia iniciaban las tareas de contención.
Operativo de emergencia en el Cordón Industrial
El combate contra el fuego demandó un intenso despliegue de brigadistas. En el lugar trabajaron ocho dotaciones de bomberos provenientes de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes y Pérez, con el apoyo de Bomberos Zapadores de San Lorenzo y personal médico especializado.
El principal desafío para los bomberos fue evitar que el incendio se propagara hacia depósitos de mayor riesgo o estructuras colindantes. Las tareas de enfriamiento y control se extendieron por varias horas hasta lograr confinar los daños exclusivamente a la línea 2 de extracción, sin que se viera comprometido el resto de las instalaciones.
Investigación y seguridad comunitaria
El Directorio de la firma confirmó que se están llevando a cabo los peritajes técnicos para determinar con precisión qué provocó el incidente. Asimismo, agradecieron la colaboración de los trabajadores y las autoridades gremiales por el apoyo brindado durante la emergencia.
Para llevar tranquilidad a los vecinos de la región, la empresa aseguró, en coordinación con los organismos intervinientes, que no existen riesgos colaterales para la comunidad. Las medidas de seguridad necesarias han sido ratificadas para permitir que el complejo siga funcionando bajo estándares controlados mientras continúan las tareas de remoción y evaluación en el sector siniestrado.