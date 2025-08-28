#HOY:

En medio de una discusión un joven intentó apuñalar a su madre

Por suerte otros hijos de la mujer intervinieron a tiempo y lograron contener al agresor, que terminó detenido.

La Central de Emergencias 911 recibió un llamado que alertaba
 15:01
Por: 

La violencia volvió a hacerse presente en el interior de un hogar santafesino, cuando una fuerte discusión familiar derivó en un violento intento de ataque con un cuchillo. El hecho ocurrió en la mañana del miércoles en una vivienda ubicada en La Pampa y Hermanos Figueroa.

El arma blanca secuestrada en poder del violento individuo.El arma blanca secuestrada en poder del violento individuo.

Testimonio

Todo comenzó cerca de las 11.20, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre un grave desorden intrafamiliar. Al llegar, los uniformados del Comando Radioeléctrico de Santa Fe fueron informados por una mujer de 43 años, quien explicó que minutos antes había mantenido una acalorada discusión con su hijo de 23 años.

Tras ser reducido el agresor fue trasladado a sede policial.Tras ser reducido el agresor fue trasladado a sede policial.

En medio de los gritos, el joven la empujó contra un tejido de la casa y, acto seguido, tomó una cuchilla de unos 30 centímetros de largo con la cual intentó herirla.

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de los demás hijos de la mujer, quienes lograron contenerlo y evitar que la agresión se consumara.

Intervención policial

El acusado, al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar, pero fue rápidamente reducido y aprehendido. En el procedimiento se secuestró el arma blanca utilizada en la agresión: una cuchilla de hoja metálica y mango plástico.

Tras la consulta de rigor, la víctima manifestó su decisión de radicar la denuncia correspondiente, por lo que su hijo fue trasladado primero a Medicina Legal y luego a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

