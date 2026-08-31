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Una violenta pelea de entre vecinos del norte de Santa Fe terminó con dos heridos detenidos

Ocurrió en el cruce de calle Pavón y pasaje Geneyro, en barrio Santo Domingo de la capital provincial.

El arma que fue usada por los dos hombres para lastimarse mutuamente. Foto: El LitoralEl arma que fue usada por los dos hombres para lastimarse mutuamente. Foto: El Litoral
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Un conflicto entre vecinos de barrio Santo Domingo, en el extremo nororeste de la ciudad de Santa Fe, terminó con dos sujetos heridos que fueron detenidos por la policía.

El episodio tuvo lugar este lunes en inmediaciones de la intersección de calle Pavón y pasaje Geneyro.

Según indican las primeras versiones, dos sujetos comenzaron a discutir por motivos que se investigan y la situación se descontroló poco después, cuando uno de ellos utilizó una tumbera (arma de fuego de fabricación casera) para disparar a su oponente.

El lugar donde ocurrió el incidente. Foto: El LitoralEl lugar donde ocurrió el incidente. Foto: El Litoral

Heridos

La perdigonada impactó en las piernas del otro sujeto, que le arrebató al agresor la precaria “escopeta” hecha con caños y con ella empezó a golpear al tirador en la cabeza.

Ambas personas fueron detenidas poco después por la policía y trasladadas al Hospital José María Cullen, donde fueron asistidas de diferentes lesiones.

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