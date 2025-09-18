Cuáles son los beneficios de la bebida a base de brócoli en deportistas de resistencia

Un estudio científico reciente analizó los efectos de un suplemento líquido a base de brotes de brócoli en atletas dedicados al running y otros deportes de resistencia.
Esta bebida demostró reducir la producción de lactato y favorecer la recuperación muscular, según una investigación reciente. Los efectos se observaron especialmente en corredores y otros atletas de resistencia.
Los investigadores hallaron que esta bebida ayuda a disminuir la concentración de lactato en sangre durante el ejercicio, lo cual puede retrasar la fatiga. Además, se observaron mejoras en la recuperación muscular luego de entrenamientos intensos.
El lactato es un subproducto metabólico que se acumula cuando los músculos trabajan en condiciones anaeróbicas; niveles elevados de esta sustancia suelen estar relacionados con una sensación de agobio muscular, disminución del rendimiento y tiempos de recuperación más largos.
En el estudio, los compuestos presentes en el brócoli —en particular los isotiocianatos— serían los responsables de estos efectos beneficiosos, al ejercer acción antioxidante y antiinflamatoria.
El consumo de esta bebida fue evaluado en situaciones de entrenamiento de resistencia, como carreras de fondo, donde la producción de lactato suele elevarse.
Los resultados sugieren que su incorporación puede ser una herramienta útil para deportistas que buscan optimizar su rendimiento sin depender exclusivamente de suplementos sintéticos.
Sin embargo, el estudio también plantea ciertas limitaciones. Primero, no todos los atletas respondieron igual: factores como el nivel de entrenamiento, la dieta previa y la genética podrían influir en la eficacia.
Segundo, aún no hay claridad respecto a la cantidad óptima de consumo ni a la frecuencia necesaria para mantener los efectos durante largos periodos. Y tercero, falta por confirmar si los beneficios se sostienen en condiciones de competencia real, frente al estrés, la altitud, la calor, entre otros factores ambientales.
Su uso debe considerarse dentro de un plan integral que incluya alimentación equilibrada, descanso adecuado y supervisión profesional.
