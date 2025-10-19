Jardinería sustentable

Cómo preparar y aplicar la mezcla de cáscara de banana con vinagre para tus plantas

Un recurso casero, económico y ecológico gana interés entre quienes cuidan huertas y macetas: la combinación de cáscara de banana y vinagre permite aprovechar residuos domésticos para nutrir el suelo y favorecer el crecimiento vegetal.