#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Jardinería sustentable

Cómo preparar y aplicar la mezcla de cáscara de banana con vinagre para tus plantas

Un recurso casero, económico y ecológico gana interés entre quienes cuidan huertas y macetas: la combinación de cáscara de banana y vinagre permite aprovechar residuos domésticos para nutrir el suelo y favorecer el crecimiento vegetal.

La preparación funciona como un fertilizante líquido
 19:24
Por: 

La práctica de aprovechar residuos domésticos para el cuidado del jardín está en alza, y una fórmula destaca por su sencillez: la mezcla de cáscara de banana con vinagre.

Esta combinación, que podría parecer poco ortodoxa, está siendo recomendada por especialistas del hogar y aficionados a la jardinería como una alternativa natural para fertilizar plantas y mejorar el sustrato.

La preparación funciona como un fertilizante líquido hecho en casa al cual sólo se debe prestar atención a la dosificación y al tipo de plantas.

Cáscara de banana con vinagre.Cáscara de banana con vinagre.

¿Por qué esta mezcla funciona?

La clave de esta preparación radica en la aportación de nutrientes y la acción del vinagre sobre el sustrato.

Por un lado, la cáscara de banana contiene minerales fundamentales como potasio, fósforo y magnesio, que favorecen el desarrollo, la floración y la resistencia de las plantas.

Por otro lado, el vinagre actúa como catalizador: ayuda a liberar esos minerales al acelerar la descomposición de la cáscara, además de reducir ligeramente el pH del suelo.

Esta acidez moderada resulta útil para especies que prefieren ambientes ácidos, como hortensias o azaleas.

De ese modo, la combinación no solo aprovecha un desperdicio habitual como la cáscara de banana, sino que también permite optimizar el suelo de forma económica y ecológica.

Mirá tambiénLa importancia de prestar atención a la alimentación antes y después de realizar actividad física

Beneficios y precauciones

Entre los beneficios de esta mezcla sobresalen: una alternativa de bajo costo frente a fertilizantes comerciales, la posibilidad de fomentar un jardín más sustentable al reutilizar residuos, y la mejora visible del crecimiento de plantas cuando se utiliza de modo adecuado.

No obstante, es importante tener presente algunas precauciones:

No todas las plantas toleran bien una acidez mayor en el sustrato; un uso repetido sin control puede dañar especies que requieren suelos más neutros.

Aplicarla directamente sobre hojas o tallos puede provocar quemaduras por acidez; lo recomendable es usarla diluida y en el riego de la tierra.

Siempre es aconsejable probar la mezcla en pocas plantas antes de aplicarla de forma masiva, verificando la reacción del sustrato y el estado vegetal.

Jardín lleno de colores y plantas variadas.Residuos domésticos para el cuidado del jardín

Cómo preparar y aplicar la mezcla

El procedimiento es sencillo y accesible para cualquier hogar:

Reunir las cáscaras de banana.

Colocarlas en un recipiente limpio y cubrirlas completamente con vinagre blanco o de manzana. Este paso permite que el vinagre actúe sobre la cáscara y comience la liberación de

Mirá tambiénCómo usar sal en el inodoro para proteger tu salud y evitar malos olores

Dejar reposar la mezcla al menos 48 horas, tiempo durante el cual se produce la maceración.

Una vez pasado ese lapso, diluir el preparado: por cada parte de la mezcla, al menos tres partes de agua, para evitar que la acidez dañe las raíces.

Aplicar mediante riego dirigido al sustrato (tierra) de las plantas que requieran este tipo de fertilización. Usar aproximadamente una vez por semana en especies de desarrollo activo, o cada dos semanas en plantas más lentas.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Viví Mejor - Bienestar
Salud
Viví Mejor - Salud

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro