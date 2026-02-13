Cefalea y migraña: cómo diferenciarlas, por qué no hay que naturalizar el dolor y qué tratamientos existen

El dolor de cabeza se volvió parte del paisaje cotidiano para muchas personas. Se convive con él, se lo tapa con analgésicos y se lo normaliza como si fuera un efecto inevitable del estrés, el cansancio o la rutina acelerada.
El dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. El licenciado en Kinesiología Cristian Escobar (MP 1195) explica qué es una cefalea, cuándo se trata de migraña, por qué no hay que acostumbrarse al dolor y cuáles son las claves para un abordaje correcto.
Sin embargo, lejos de ser algo menor, el dolor de cabeza es una señal clara de que algo no está funcionando bien en el organismo y requiere atención.
“El primer punto clave es entender que cefalea es el término médico que se utiliza para hablar de dolor de cabeza”, explicó a Viví Mejor Cristian Escobar, licenciado en Kinesiología (MP 1195). “La migraña es un tipo de cefalea, pero no todos los dolores de cabeza son migraña”.
Según detalló el especialista, esta confusión es muy habitual en la consulta. Muchas personas llegan convencidas de que padecen migrañas simplemente porque tienen dolor de cabeza recurrente, cuando en realidad pueden estar atravesando otro tipo de cefalea.
Escobar señaló que las tres cefaleas más comunes son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea cervicogénica. Diferenciarlas correctamente es fundamental, ya que un error en el diagnóstico puede llevar a tratamientos inadecuados y poco efectivos.
“La herramienta más importante para saber de qué tipo de cefalea se trata es la charla con el paciente”, remarcó. Frecuencia del dolor, forma en que aparece, intensidad, síntomas asociados, factores que lo empeoran o alivian, consumo de medicación y hábitos diarios son datos centrales para orientar el abordaje. “Si se falla en ese primer paso, todo el tratamiento se puede desviar”.
La migraña pertenece al grupo de las cefaleas de origen neurológico. Según explicó Escobar, la persona migrañosa tiene un sistema nervioso especialmente sensible. “Son personas con sensores muy finos. El problema es que, a veces, esa sensibilidad es tan alta que el mundo los sobrepasa”.
Durante una crisis migrañosa se produce una vasodilatación a nivel craneal, es decir, una mayor llegada de sangre a la cabeza, lo que desencadena el dolor y otros síntomas característicos. Entre ellos, pueden aparecer náuseas, intolerancia a la luz (fotofobia), molestia ante los ruidos, transpiración y una sensación pulsátil en la cabeza.
“El dolor suele ser unilateral, de un solo lado, y muchas veces se describe como un latido”, detalló el kinesiólogo. En cambio, las cefaleas tensionales suelen ser bilaterales y se perciben como una presión constante, similar a una banda que aprieta la cabeza.
Aunque el dolor de cabeza tiene múltiples causas, el especialista señala que el estrés, los problemas de visión, la mala calidad del sueño y el bruxismo son factores que pueden intensificarlo. “Hoy estamos atravesando una verdadera pandemia de mal descanso. Cerca del 80% de las personas tiene dificultades para dormir, y el sueño es clave para que el sistema nervioso se regenere”.
Despertarse con dolor de cabeza es una consulta frecuente y puede estar relacionada con el descanso deficiente. En ese contexto, algunas personas notan alivio tras desayunar o realizar actividad física, mientras que en otros casos el ejercicio empeora el cuadro.
Esa reacción también ofrece pistas diagnósticas: la migraña suele empeorar con el movimiento, mientras que la cefalea tensional puede mejorar con actividad física moderada.
El uso de analgésicos aparece casi de manera automática frente al dolor de cabeza. Escobar reconoce que muchas veces son necesarios para aliviar un dolor intenso, pero advierte sobre los riesgos del abuso.
“El analgésico apaga la señal de alarma del cuerpo, pero no trata la causa”, explicó. Cuando el consumo se vuelve frecuente —más de diez días al mes— puede generarse dependencia y un fenómeno de rebote, donde el dolor reaparece por la falta del medicamento y no por el problema original.
“Es un círculo difícil de cortar”, señaló. Por eso, el mensaje no es dejar de tomar medicación de manera abrupta, sino entender que el tratamiento real va por otro camino y requiere un abordaje más integral.
Uno de los errores más comunes es aplicar el mismo tratamiento a todos los dolores de cabeza. Por ejemplo, el masaje en cuello y hombros suele recomendarse de manera generalizada, pero en el caso de la migraña puede empeorar el cuadro.
“En la migraña ya hay vasodilatación. El masaje genera el mismo efecto, por eso muchas personas salen peor después”, explicó Escobar. En estos casos, el abordaje apunta a bajar la sensibilidad del sistema nervioso mediante técnicas respiratorias, trabajo a distancia del cráneo y maniobras específicas.
El trabajo sobre la mandíbula ocupa un lugar central, tanto en migraña como en cefaleas tensionales. El bruxismo, muchas veces inadvertido por el paciente, es un factor clave que debe evaluarse siempre.
También el uso de frío o calor depende del tipo de cefalea. “No es un mito. El frío suele ser más beneficioso en la mayoría de los casos, pero hay situaciones donde el calor puede ayudar”, aclaró el kinesiólogo.
“El dolor nunca es normal”, insistió Escobar. Acostumbrarse a vivir con dolor de cabeza es ignorar una señal de alerta del cuerpo. Si no se responde al primer aviso, el organismo buscará otras formas de manifestar que algo no está bien.
La buena noticia es que hay tratamiento y que los resultados han mejorado mucho. El camino incluye una correcta evaluación, cambios en los hábitos, mejor descanso, actividad física, manejo del estrés y un plan terapéutico personalizado.
“Puede ser un proceso más largo y complejo, pero se puede estar bien”, concluyó el especialista. El primer paso es dejar de naturalizar el dolor y consultar a un profesional capacitado para identificar el tipo de cefalea y abordar el problema de raíz.