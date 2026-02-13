Prevención

Cefalea y migraña: cómo diferenciarlas, por qué no hay que naturalizar el dolor y qué tratamientos existen

El dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. El licenciado en Kinesiología Cristian Escobar (MP 1195) explica qué es una cefalea, cuándo se trata de migraña, por qué no hay que acostumbrarse al dolor y cuáles son las claves para un abordaje correcto.