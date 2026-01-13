Qué hacer si tenés un orzuelo: guía completa con recomendaciones

El orzuelo es una inflamación aguda y dolorosa de las glándulas sebáceas del párpado, causada habitualmente por una infección bacteriana (principalmente Staphylococcus aureus). Se presenta como una protuberancia rojiza parecida a un grano, en el borde o dentro del párpado, y suele desaparecer de forma espontánea entre tres y siete días.
Factores como el estrés, la falta de higiene ocular, el uso prolongado de maquillaje o lentes de contacto, y enfermedades de la piel como la blefaritis o la rosácea, pueden favorecer su aparición.
Inflamaciones en los párpados.
Qué hacer para aliviar el orzuelo
Aplicar compresas tibias
Es el tratamiento principal. Colocar un paño limpio humedecido en agua tibia sobre el ojo cerrado durante 10 a 15 minutos, entre tres y cinco veces al día, ayuda a que el orzuelo madure, drene por sí solo y se alivie el dolor. Es clave no reutilizar el paño sin lavarlo.
Mantener una buena higiene ocular
Limpiar suavemente el párpado con una solución salina o shampoo para bebés diluido puede reducir la acumulación de grasa y bacterias. Esta práctica también previene futuras infecciones.
Evitar el maquillaje y los lentes de contacto
Los expertos recomiendan suspender el uso de maquillaje en la zona afectada hasta que el orzuelo se cure completamente. También es preferible usar anteojos en lugar de lentes de contacto para reducir la irritación y evitar contagios.
Usar analgésicos si hay molestias
El dolor o la molestia pueden controlarse con medicamentos de venta libre como ibuprofeno o paracetamol. Si el orzuelo persiste o se agrava, se debe consultar a un oftalmólogo para evaluar la necesidad de un tratamiento antibiótico.
Higienizar los párpados a diario, especialmente si hay antecedentes de blefaritis.
No dormir con maquillaje.
Cambiar regularmente los cosméticos de ojos.
Lavar bien las manos antes de tocarse el rostro.
Usar lentes de contacto correctamente y siguiendo las indicaciones del oftalmólogo.
Aunque el orzuelo es una afección común y generalmente leve, seguir las recomendaciones médicas puede acelerar su curación y prevenir complicaciones. El calor local, una correcta higiene ocular y evitar hábitos que irriten los ojos son las claves para aliviar el malestar. Y ante cualquier signo de alarma, consultar con un profesional es siempre la mejor opción.