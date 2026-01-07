Migrañas: el alimento natural que podría aliviar los síntomas
Un nuevo estudio señala que el jengibre podría ayudar a reducir el dolor y las náuseas durante los episodios de migraña. Aunque no reemplaza el tratamiento médico, su uso promete beneficios complementarios.
El jengibre, una raíz tradicionalmente valorada en la medicina natural, podría convertirse en un aliado inesperado para quienes padecen migrañas. Investigaciones recientes revelan que su consumo durante un episodio agudo podría aliviar significativamente los síntomas, especialmente el dolor de cabeza y las náuseas, sin generar efectos adversos importantes.
La migraña afecta a millones de personas en todo el mundo, y en muchos casos los tratamientos farmacológicos no alcanzan a cubrir completamente las necesidades del paciente. Frente a este escenario, el jengibre surge como una opción complementaria de bajo riesgo.
Qué dice la ciencia
Diversas publicaciones científicas han analizado los efectos del jengibre en pacientes con migrañas. Según una revisión publicada en The American Journal of Medicine, este alimento mostró beneficios en el tratamiento de ataques agudos, mejorando el malestar en las primeras dos horas tras su ingesta.
En uno de los estudios citados, el 44% de los participantes que consumieron jengibre reportaron estar sin dolor dos horas después, frente al 57% de quienes tomaron medicación convencional. Aunque los números no superan a los medicamentos, lo notable fue la ausencia de efectos secundarios significativos en los casos tratados con jengibre.
También se evaluó su capacidad para prevenir nuevos episodios, pero en este punto los resultados fueron menos prometedores: el jengibre no fue más eficaz que el placebo en evitar futuras crisis.
El jengibre puede utilizarse fresco, seco o en suplementos. Algunas de las formas más comunes para incorporarlo durante un episodio de migraña son:
Infusión caliente: Rallar entre 1 y 2 gramos de jengibre fresco y agregarlo a agua caliente. Puede combinarse con miel o limón.
Batidos o jugos: Agregar trozos de raíz a preparaciones frías o licuados.
Polvo o cápsulas: Disponible en farmacias y dietéticas, siempre bajo recomendación médica.
Precauciones y recomendaciones
Si bien el jengibre es seguro para la mayoría de las personas, es fundamental recordar que no reemplaza al tratamiento médico. Ante episodios frecuentes o intensos de migraña, es imprescindible consultar a un especialista.
Además, su efectividad puede variar según la forma en que se consuma y la concentración del principio activo (gingerol), que no es uniforme en todos los productos.
Aunque no es una cura definitiva, el jengibre podría convertirse en un recurso natural útil para mitigar los síntomas agudos de la migraña. Su bajo costo, accesibilidad y seguridad lo posicionan como un complemento interesante en el abordaje integral de esta patología.
La medicina moderna avanza cada día, pero también comienza a redescubrir el valor de ciertos alimentos naturales. En este caso, una raíz ancestral podría ayudar a traer alivio a millones de personas que buscan alternativas eficaces y seguras.