Qué beneficios tiene el té de jengibre para la salud
El té de jengibre, utilizado desde hace siglos en la medicina asiática, ha demostrado científicamente aliviar molestias digestivas, fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la salud cardiovascular.
Controlar la sensación de náusea y favorece el tránsito de los alimentos
El té de jengibrees reconocido por sus efectos positivos en el sistema digestivo. Compuestos como el gingerol, el shogaol y la zingerona actúan sobre los receptores de serotonina en el intestino y el sistema nervioso, lo que ayuda a controlar la sensación de náusea y favorece el tránsito de los alimentos. Esto alivia la pesadez y los cólicos, mejorando el confort intestinal.
Estudios publicados en la revista Nutrients han informado que el consumo habitual de té de jengibre puede reducir las náuseas, mejorar el tránsito digestivo y aumentar el confort intestinal en personas con dispepsia funcional y en quienes experimentan náuseas por distintas causas.
Además, el jengibre exhibe eficacia para aliviar la hinchazón y los gases, síntomas comunes por desequilibrios en la dieta, el estrés o alteraciones en la microbiota intestinal. Su acción antiinflamatoria y relajante del tracto gastrointestinal contribuye a reducir estos malestares.
El jengibre exhibe eficacia para aliviar la hinchazón y los gases
Beneficios metabólicos y cardiovasculares
El jengibre también ha sido asociado con beneficios en la regulación del metabolismo y la salud cardiovascular. Investigaciones han sugerido que el consumo de jengibre puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre, lo cual es beneficioso para personas con diabetes tipo 2 o riesgo de desarrollarla.
En cuanto al sistema cardiovascular, estudios han indicado que el jengibre puede favorecer la circulación sanguínea y reducir algunos factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol LDL ("malo") y los triglicéridos. Estos efectos pueden contribuir a la protección del corazón y la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Recomendaciones para su consumo
Para aprovechar al máximo los beneficios del té de jengibre, se recomienda prepararlo con raíz fresca, ya que esta conserva una mayor concentración de compuestos activos.
Se sugiere consumirlo en ayunas o entre comidas, y se puede complementar con ingredientes como limón o menta para potenciar su efecto y mejorar la hidratación. Sin embargo, es importante recordar que estos beneficios se manifiestan dentro de un contexto de alimentación equilibrada y estilo de vida saludable.
Alivia la pesadez y los cólicos, mejorando el confort intestinal.
Precauciones y contraindicaciones
A pesar de sus beneficios, el consumo de té de jengibre debe ser moderado. En algunas personas, especialmente aquellas con condiciones gastrointestinales como úlceras o reflujo gastroesofágico, el jengibre puede causar irritación.
Además, su consumo excesivo puede interferir con la coagulación sanguínea, por lo que se recomienda precaución en personas que toman anticoagulantes. Como siempre, es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento o cambio significativo en la dieta.
