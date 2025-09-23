Afecciones comunes

Cómo cuidar los pies ante juanetes y dedos en martillo: causas, síntomas y tratamientos

Las deformaciones en los dedos de los pies, como los juanetes y los dedos en martillo, son afecciones comunes que pueden generar dolor y afectar la calidad de vida. Conocer sus causas y tratamientos es esencial para prevenir complicaciones.