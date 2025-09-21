#HOY:

Conitos de dulce de leche y chocolate: receta fácil para hacer en casa

Un clásico de la repostería argentina que combina la suavidad del dulce de leche con la intensidad del chocolate. Te contamos el paso a paso para preparar conitos irresistibles en tu cocina.

Se combina la suavidad del dulce de leche con la intensidad del chocolate.
Los conitos de dulce de leche bañados en chocolate son uno de los postres caseros más buscados en la Argentina. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se pueden preparar en casa y lograr un resultado digno de pastelería. La clave está en la unión perfecta de dos sabores irresistibles: el dulce de leche y el chocolate.

Ingredientes

Lo mejor de esta receta es que no necesita productos difíciles de conseguir. Con elementos sencillos se logra un postre espectacular.

Para la masa:

100 g de manteca

100 g de azúcar

1 huevo

150 g de harina

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno:

300 g de dulce de leche

Para el baño de chocolate:

200 g de chocolate (negro o blanco)

Si querés un contraste más marcado, usá chocolate negro; si preferís potenciar la dulzura, elegí chocolate blanco.

Cómo hacer conitos de dulce de leche paso a paso

Preparar la masa: batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Incorporar la harina hasta formar una masa suave. Envolver en papel film y dejar reposar en la heladera por 30 minutos.

Hornear las bases: precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa, cortar círculos con un cortante (o vaso) y colocarlos en una bandeja enharinada. Hornear de 10 a 12 minutos.

Formar los conitos: una vez frías las bases, colocar una porción de dulce de leche en el centro de cada círculo y dar forma de cono.

Bañar en chocolate: derretir el chocolate a baño maría o en microondas. Sumergir los conitos y dejarlos enfriar en la heladera durante 30 minutos, hasta que la cobertura quede firme.

Un postre fácil, casero y versátil

Los conitos de dulce de leche y chocolate son ideales para cualquier ocasión: desde una merienda hasta una mesa dulce en cumpleaños o reuniones familiares. Además, se pueden personalizar con coco rallado, nueces picadas o un toque de licor en el baño de chocolate para darles un estilo más gourmet.

