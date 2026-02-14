Mayor precisión

IA y prevención: cómo detectar el riesgo de caídas antes de que ocurran

Un estudio reveló que la calidad del músculo del abdomen, y no su tamaño, es un predictor más preciso del riesgo de caídas. Mediante inteligencia artificial aplicada a tomografías ya realizadas por otros motivos, los especialistas pueden detectar señales de alerta desde la mediana edad.