Estrés crónico: lo que sucede en el cuerpo cuando “aguanta y aguanta”

El estrés —esa respuesta natural ante desafíos o amenazas— se vuelve un aliado físico en pequeñas dosis; sin embargo, cuando se torna constante, puede transformarse en un proceso que impacta globalmente el organismo.
El organismo puede resistir presión prolongada, pero llega un punto en que ese umbral se rompe. La ciencia detalla los efectos sobre el cerebro, el sistema inmunitario y el resto del cuerpo.
Cuando el organismo percibe un desafío —ya sea una fecha límite, un conflicto interpersonal o una carga excesiva de trabajo— pone en marcha un mecanismo de “alarma” controlado por el hipotálamo. Este ordena a las glándulas suprarrenales liberar adrenalina y cortisol.
La adrenalina eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial; el cortisol incrementa la glucosa en sangre, preparando al cuerpo para responder con la clásica reacción de “lucha o huida”.
Ese mecanismo es útil cuando es breve. El problema aparece cuando la amenaza se prolonga y la alarma sigue encendida de modo constante. En ese contexto, la sobreexposición al cortisol, puede alterar la estructura cerebral.
En concreto:
El hipocampo, clave para memoria y aprendizaje, puede reducir su volumen, dificultando la concentración y la formación de nuevos recuerdos.
La amígdala, epicentro de la emoción y el miedo, se vuelve hiperactiva, lo que incrementa la irritabilidad, la ansiedad y puede generar respuestas emocionales desproporcionadas.
La corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el control de impulsos y el pensamiento racional, disminuye su actividad, con el efecto de que pensar con claridad o gestionar emociones se vuelve más difícil.
Así, lo que comenzó como una respuesta adecuada pasa a convertirse en un estado mantenido que modifica el funcionamiento cerebral. Ese estado es peligroso porque el cuerpo y la mente “aguantan” hasta que no pueden más: “aguanta y aguanta hasta que colapsa”.
Cuando el estrés crónico altera el equilibrio hormonal y cerebral, sus efectos se extienden por todo el organismo. No es solo cuestión de mente: son sistemas implicados que pueden desencadenar problemas de salud de forma más amplia.
Entre los efectos señalados están:
Sistema cardiovascular: Un ritmo cardíaco elevado y presión arterial sostenida pueden derivar en enfermedades cardíacas, infartos o accidentes cerebrovasculares.
Sistema inmunológico: Aunque el cortisol tiene acción antiinflamatoria en momentos puntuales, su presencia constante debilita la inmunidad. Esto puede traducirse en infecciones frecuentes, reactivación de virus latentes (como herpes) o mayor vulnerabilidad general.
Sistema digestivo: El eje estrés-digestión entra en juego: alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes, gastritis, síndrome del intestino irritable, acidez o cambios en el apetito (que pueden derivar en aumento o pérdida de peso) son síntomas frecuentes.
Piel, cabello y sueño: Las hormonas pueden alterar la producción de grasa (provocando acné), agravar dermatitis o psoriasis, acelerar la caída del cabello y dificultar el descanso, lo que conduce a fatiga crónica, bajo rendimiento y falta de motivación.
La capacidad del cerebro para adaptarse —la neuroplasticidad— brinda una vía de mejora.
Entre las estrategias prácticas se mencionan:
Realizar ejercicio físico de manera regular, lo que reduce el nivel de estrés y modula la hormona cortisol.
Aplicar técnicas de relajación —por ejemplo respiración profunda o meditación— para cortar el circuito de la alarma.
Mantener una dieta equilibrada y cuidar el sueño: dormir bien permite que el organismo recupere el equilibrio.
Buscar apoyo en familiares, amigos o profesionales de salud mental cuando la presión es persistente y difícil de manejar solo.
Reconocer que “aguanto mucho” no es un mérito indefinido: es una señal de que el sistema está trabajando al límite, y que detenerse o cambiar es necesario antes de que ocurra el colapso.
