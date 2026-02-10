Hábitos saludables

Agua con limón: qué dice la ciencia sobre sus beneficios para la digestión y la salud

El agua con limón —especialmente por la mañana— es una práctica extendida en muchas rutinas saludables. Especialistas desmitifican algunas afirmaciones populares y destacan beneficios reales y limitaciones respaldados por la evidencia científica.