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Magnesio para la ansiedad: qué dice la ciencia sobre su efectividad y cómo consumirlo

Este mineral esencial cumple un rol clave en la regulación del sistema nervioso. Expertos explican los beneficios de incorporarlo a la dieta y las precauciones antes de elegir un suplemento.

El magnesio cumple un rol clave en la regulación del sistema nervioso.El magnesio cumple un rol clave en la regulación del sistema nervioso.
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En los últimos años, el magnesio ha pasado de ser un mineral secundario en las conversaciones sobre nutrición a convertirse en uno de los suplementos más buscados para combatir el estrés y la ansiedad. Sin embargo, su uso no debe ser indiscriminado. Este nutriente interviene en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo, y su déficit está estrechamente ligado a la fatiga y la irritabilidad.

El estrés crónico y la ansiedad también influyen en la claridad mental.Magnesio para la ansiedad.

El vínculo entre el magnesio y el sistema nervioso

El magnesio actúa como un regulador natural de los neurotransmisores. Según especialistas, este mineral ayuda a bloquear los receptores de glutamato (que estimulan el cerebro) y favorece la actividad del GABA, un neurotransmisor que induce a la calma y la relajación.

Cuando los niveles de magnesio son bajos, el cuerpo tiene dificultades para gestionar las hormonas del estrés, como el cortisol, lo que puede derivar en cuadros de ansiedad leve, insomnio o tensión muscular.

No obstante, los expertos advierten que la suplementación es una herramienta de apoyo y no debe reemplazar los tratamientos terapéuticos o farmacológicos indicados por profesionales de la salud mental.

Mirá tambiénLos beneficios del magnesio para la salud: cómo incorporarlo en la alimentación

¿Cuál es la mejor forma de consumirlo?

No todos los tipos de magnesio tienen el mismo efecto sobre el organismo. A la hora de buscar un impacto positivo en la salud mental, la elección de la variante es fundamental:

  • Citrato de magnesio: Es uno de los más populares por su alta biodisponibilidad, aunque puede tener un efecto laxante en algunas personas.
  • Glicinato de magnesio: Es la opción más recomendada para la ansiedad y el sueño, ya que es suave para el estómago y tiene una excelente absorción a nivel neurológico.
  • Cloruro de magnesio: Común en preparados magistrales, aunque su sabor suele ser una barrera para muchos usuarios.

Antes de recurrir a las cápsulas, la recomendación de los nutricionistas es priorizar el consumo de alimentos ricos en este mineral. Las espinacas, las semillas de calabaza, el chocolate amargo (al menos 70% cacao), las almendras y las legumbres son excelentes fuentes naturales.

El cacao aporta minerales como magnesio y hierro.El chocolate amargo es una importante fuente de magnesio.

El rol de la supervisión médica

Más allá de las tendencias en redes sociales, los especialistas enfatizan que la suplementación con magnesio debe ser personalizada. Un consumo excesivo o innecesario puede derivar en efectos adversos como hipotensión, arritmias o malestar gastrointestinal severo.

Por este motivo, antes de iniciar cualquier tratamiento, es fundamental realizar una consulta con un profesional que evalúe la dieta actual, el estilo de vida y la presencia de patologías de base. El bienestar integral no depende de un solo mineral, sino de un equilibrio entre nutrición, descanso y, en caso de ser necesario, un acompañamiento terapéutico adecuado.

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