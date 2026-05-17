El vínculo entre el ambiente laboral y la salud viene siendo objeto de estudio desde hace décadas. Ahora, una nueva investigación científica puso el foco sobre el trabajo de las madres antes y durante el embarazo y su posible relación con el trastorno del espectro autista (TEA) en los hijos.
Un estudio relaciona ciertas profesiones de las madres con un mayor riesgo de autismo en hijos
Una investigación publicada en la revista científica Occupational & Environmental Medicine analizó la relación entre determinadas condiciones laborales de las madres y la probabilidad de desarrollar trastorno del espectro autista (TEA) en sus hijos.
El estudio, publicado en la revista especializada Occupational & Environmental Medicine, encontró asociaciones entre determinadas ocupaciones maternas y un aumento en la probabilidad de diagnóstico de TEA en la descendencia.
Qué investigó el estudio
La investigación analizó información vinculada a las ocupaciones desempeñadas por mujeres antes de la concepción, durante el embarazo y también en la etapa de crianza temprana. El objetivo fue estudiar si ciertas condiciones laborales podían estar relacionadas con cambios en el neurodesarrollo infantil.
Según el reporte difundido a partir de la publicación científica, los investigadores observaron una mayor incidencia de TEA en hijos de madres que trabajaban en sectores con exposición frecuente a sustancias químicas, contaminantes ambientales o situaciones de elevado estrés laboral.
Entre las actividades señaladas aparecen empleos vinculados al transporte terrestre y otros ámbitos donde puede existir contacto con productos derivados de la combustión.
Uno de los datos destacados del estudio indica que las madres que trabajaban en transporte terrestre presentaban un 24% más de probabilidades de tener hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista en comparación con otros grupos analizados.
Los autores relacionaron esta situación con la posible exposición continua a contaminantes generados por combustibles y emisiones ambientales.
El trabajo científico fue publicado en la revista Occupational & Environmental Medicine, una publicación internacional revisada por pares dedicada a investigaciones sobre salud laboral y ambiental.
Los investigadores aclararon que el estudio es de carácter observacional. Esto significa que detecta asociaciones estadísticas, pero no demuestra una relación causal directa entre el empleo materno y el desarrollo del autismo.
Es decir que los resultados no permiten afirmar que una ocupación específica provoque TEA, sino que identifican factores que podrían influir o merecen una evaluación más profunda.
El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación social y el comportamiento. Su origen es considerado multifactorial y en la actualidad la comunidad científica entiende que intervienen tanto componentes genéticos como ambientales.
Por ese motivo, distintos grupos de investigación buscan identificar posibles factores asociados durante el embarazo y las primeras etapas del desarrollo infantil.
Estrés laboral, ambiente y salud materna
Otro de los aspectos que destacó el estudio es el impacto potencial del estrés laboral prolongado sobre la salud de las madres.
Los investigadores observaron que determinados entornos de trabajo caracterizados por alta presión, demandas sostenidas o exposición constante a situaciones complejas también mostraban asociaciones con una mayor incidencia de TEA.
En los últimos años, diversas investigaciones científicas vienen analizando cómo ciertos factores ambientales y laborales podrían influir en el embarazo y el desarrollo neurológico fetal. Entre ellos aparecen la contaminación atmosférica, la exposición a químicos industriales y el estrés crónico.
La publicación en Occupational & Environmental Medicine se suma a esa línea de trabajo y plantea la necesidad de seguir profundizando el estudio de los ambientes laborales en mujeres en edad fértil.
Los autores remarcaron que todavía es necesario avanzar con nuevas investigaciones para comprender mejor cómo interactúan los distintos factores biológicos, ambientales y sociales involucrados en el desarrollo del trastorno del espectro autista.
También señalaron que los resultados deben interpretarse con cautela y dentro del contexto general de la evidencia científica disponible.
El estudio se conoció en un contexto de creciente interés internacional por la salud ocupacional de las mujeres y por las condiciones laborales durante el embarazo. Actualmente, numerosos trabajos científicos analizan el impacto de contaminantes ambientales y de factores psicosociales sobre distintos aspectos del desarrollo infantil.
Los especialistas insisten en la importancia de controles prenatales adecuados, ambientes laborales seguros y políticas de protección para personas gestantes.
El trastorno del espectro autista continúa siendo una de las condiciones del neurodesarrollo más estudiadas a nivel mundial.
La detección temprana, el acompañamiento interdisciplinario y el acceso a tratamientos y apoyos adecuados siguen siendo considerados elementos centrales para mejorar la calidad de vida de niños y sus familias.