Psicología y vida moderna

Soltería en el siglo XXI: por qué cada vez más personas eligen no casarse

La psicóloga Bella DePaulo, referente en el estudio de la vida en soltería, desmonta los prejuicios sobre las personas solteras y revela por qué muchas de ellas llevan vidas plenas, felices y socialmente activas. La ciencia demuestra que el matrimonio no es la única vía hacia la realización personal.