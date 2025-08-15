Soltería en el siglo XXI: por qué cada vez más personas eligen no casarse
La psicóloga Bella DePaulo, referente en el estudio de la vida en soltería, desmonta los prejuicios sobre las personas solteras y revela por qué muchas de ellas llevan vidas plenas, felices y socialmente activas. La ciencia demuestra que el matrimonio no es la única vía hacia la realización personal.
Durante décadas, la sociedad promovió la idea de que la felicidad y el bienestar están ligados al matrimonio. Sin embargo, nuevas investigaciones en psicología desafían este paradigma y muestran que las personas solteras pueden vivir vidas igual o más satisfactorias que quienes eligen casarse.
La doctora Bella DePaulo, reconocida psicóloga social y autora del libro “Singled Out”, es una de las voces más influyentes en este campo y explicó en una entrevista publicada en American Psychological Association , por qué es hora de repensar los mitos sobre la soltería.
La soltería, lejos de la soledad y el egoísmo
La cultura popular y los medios suelen asociar la soltería con la soledad, el egoísmo y la infelicidad. Sin embargo, la doctora DePaulo, investigadora de la Universidad de California en Santa Bárbara, sostiene que estos estereotipos no solo son injustos, sino que además son falsos.
“Si sigues a las mismas personas a lo largo de su vida y les preguntas repetidamente si son felices, verás que quienes se casan no terminan siendo más felices que cuando estaban solteros”, afirmó la experta.
DePaulo explicó que, aunque existe un pequeño aumento en la felicidad alrededor del momento de la boda —el llamado “efecto luna de miel”—, este efecto es pasajero y solo se mantiene en quienes permanecen casados. Para quienes terminan divorciándose, la felicidad incluso disminuye antes de la boda. “La idea de que el matrimonio es la clave de la felicidad es un mito cultural”, aseguró.
La psicóloga también destaca que la soltería no es sinónimo de aislamiento. Por el contrario, las personas solteras suelen estar más conectadas con amigos, familiares, vecinos y colegas.
“Las investigaciones muestran que los solteros son quienes realmente tejen la red social de la comunidad. Cuando las personas se casan, tienden a volverse más insulares y a centrar su vida en la pareja, mientras que los solteros mantienen y fortalecen sus lazos con los demás”, explicó DePaulo.
El valor de la autonomía y el crecimiento personal
Uno de los hallazgos más interesantes de las investigaciones de DePaulo es que muchas personas solteras valoran profundamente su autonomía y disfrutan de la soledad.
“Más del 95% de quienes se consideran ‘solteros de corazón’ esperan con entusiasmo sus momentos de soledad y rara vez temen sentirse solos”, señaló. Para estos individuos, la soltería no es una etapa de transición, sino una elección de vida que les permite desarrollarse plenamente.
Las personas solteras suelen estar más conectadas con amigos, familiares, vecinos y colegas.
Además, los solteros suelen buscar trabajos que les resulten significativos y gratificantes, más allá del salario o las posibilidades de ascenso. Un estudio citado por DePaulo siguió a jóvenes desde la secundaria hasta los 27 años y encontró que quienes permanecieron solteros priorizaban la satisfacción personal en el trabajo, mientras que quienes se casaron valoraban más la estabilidad económica.
La soltería también está asociada a un mayor crecimiento personal. En un estudio que siguió a más de mil personas solteras y tres mil casadas durante cinco años, los solteros mostraron mayor acuerdo con frases como “La vida es un proceso continuo de aprendizaje, cambio y crecimiento” y “Es importante tener nuevas experiencias que desafíen la forma en que uno se ve a sí mismo y al mundo”. En cambio, los casados tendían a resignarse y a dejar de buscar mejoras personales.
Un cambio social que llegó para quedarse
El número de personas solteras creció de manera sostenida en las últimas décadas. Según DePaulo, esto no se debe solo a que la gente retrasa el matrimonio, sino también a que cada vez más personas eligen no casarse. “Hoy, en Estados Unidos, hay más personas solteras que casadas si contamos desde los 16 años en adelante”, destacó la psicóloga.
Las razones son diversas: desde la búsqueda de estabilidad económica y educativa antes de casarse, hasta el simple deseo de vivir una vida plena sin pareja. “Para muchas personas, la soltería es la mejor manera de vivir una vida auténtica y significativa”, afirmó DePaulo.
Lejos de ser egoístas, las personas solteras suelen estar más dispuestas a ayudar a familiares y amigos. Por ejemplo, los hijos solteros son quienes más cuidan a sus padres mayores o a personas con enfermedades crónicas, superando incluso a los hijos casados.
DePaulo invitó a quienes eligen la soltería a vivirla “plenamente, con alegría y sin pedir disculpas”. Y para todos, solteros o casados, deja un mensaje claro: “Vivimos en una época en la que, si tenemos los recursos, podemos elegir el camino de vida que más nos convenga. No hay una sola receta para la buena vida. Cada uno puede buscar su propia felicidad, ya sea en pareja, solo o en cualquier otra forma”.
