Apuntes de la visita a Acassuso

Colón, una cancha casi desconocida y un rival con el que compartió tres jugadores

En cancha de Acassuso, jugaron una sola vez y fue en 1960. Solo Canario, Negro y Brian Romero defendieron ambas camisetas. En el actual estadio de La Quema, entran 1.800 espectadores.