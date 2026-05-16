Apuntes sabaleros desde Caseros

Colón, el desafío de Medrán para no caer en la “silla eléctrica” y el extraño caso Grelak

El actual entrenador de Estudiantes duró tres partidos en Quilmes, lo despidieron y al mes estaba dirigiendo en Caseros, llegando invicto a este partido con Colón. ¿A qué y quienes apunta Colón para la apertura del mercado de pases?