Enviado Especial a Buenos Aires
Colón, el desafío de Medrán para no caer en la “silla eléctrica” y el extraño caso Grelak
El actual entrenador de Estudiantes duró tres partidos en Quilmes, lo despidieron y al mes estaba dirigiendo en Caseros, llegando invicto a este partido con Colón. ¿A qué y quienes apunta Colón para la apertura del mercado de pases?
Son 36 equipos, van 12 partidos y ya 19 clubes cambiaron de entrenador en la Primera Nacional. Es la locura absoluta en la que está sumergida el fútbol argentino y que no sabe de divisionales; simplemente, se ha convertido en la costumbre de echar a los técnicos y de convertirlos, hoy más que nunca, en destinatarios de la tristemente célebre “silla eléctrica” de la que parece no salvarse nadie.
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Un caso asombroso es lo que ha ocurrido con el actual DT de Estudiantes de Caseros, el rival de Colón en este sábado de cielo nublado y algo fresco en capital federal. Fue el primer entrenador en ser despedido: su presencia al frente de Quilmes duró apenas tres partidos. Armó el equipo, la pretemporada y al tercer partido lo echaron. El 16 de febrero fue su fecha tope. El mismo día que despidieron a Pablo Fornasari de Racing de Córdoba. Tres fechas más tarde, en la sexta, Estudiantes puso punto final al ciclo de Juan Manuel Sara. Y contrató de inmediato a Grelak, que apenas tuvo tres semanas de “descanso”. ¿Cómo le va a Grelak en Estudiantes?, muy bien. Desde ese momento (7 partidos), Estudiantes no perdió más y acumuló cuatro victorias y tres empates hasta llegar a este encuentro frente a Colón.
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La última “víctima” fue Aníbal Biggeri, el técnico de All Boys, al que le pusieron punto final del ciclo luego de la derrota ante Colón. Desde la fecha 6 en adelante, no hubo una sola jornada en la que no se haya despedido a un entrenador. Y algunas, como la séptima y la novena, en la que se fueron varios. Concretamente, fueron cuatro técnicos despedidos en cada una de esas jornadas.
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En la zona de Colón, lo más sorprendente fue la decisión que se tomó, por parte de Godoy Cruz, con Mariano Toedtli, quien fue despedido teniendo a su equipo en el segundo lugar, detrás de Colón y Deportivo Morón, los líderes al inicio de la fecha que se disputa. A Toedtli, en parte, le pasó lo de Delfino en Colón, aunque en el caso de este último, su permanencia en el cargo fue superior. El descenso de categoría pegó fuerte en el Tomba mendocino y la paciencia se agotó rápidamente. No hay caso: nadie aprende que este torneo es de largo aliento y que los “porotos” se cuentan en el final. Hay que hacer bien las cosas como para salir primero de la zona y contar con dos chances de ascenso. Pero, como siempre decía Delfino, “hay que llegar bien a octubre”.
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A propósito de Grelak, en noviembre de 2024, cuando concluía la participación de Colón (en ese momento dirigido por Diego Osella) en el primer torneo de Primera Nacional luego del descenso de categoría, el director deportivo del club, Iván Moreno y Fabianesi, se puso en contacto con él porque fue uno de los nombres principales en la búsqueda del futuro entrenador. “Me interesa mucho dirigir a Colón, sólo quiero que me prometan que se va a armar un plantel para ascender”, decía el hombre que es representado por Cristian Bragarnik. Finalmente, la elección de Moreno y Fabianesi recayó en el Pata Ariel Pereyra y Diego Castagno Suárez.
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Dentro de este panorama, Ezequiel Medrán consiguió superar algunas dudas que se plantearon en un inicio. Había dirigido 7 partidos del torneo pasado, con un plantel que no armó y al que no pudo enderezar, logrando una sola victoria (ante el descendido Defensores Unidos de Zárate, en Santa Fe). En este torneo, los números son favorables. Ha sacado el 61 por ciento de los puntos que ha jugado hasta el momento de iniciarse el encuentro con Estudiantes de Buenos Aires. Su perfil y la confianza, sin lugar a dudas que han mejorado. Y recibió muchos elogios de Diego Colotto, el director deportivo.
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El plantel de Colón alteró un poco los planes en cuanto a la logística de viaje. Se decidió viajar temprano el viernes con destino a Buenos Aires. Por eso, los futbolistas fueron citados a las 7 de la mañana para partir hacia esta capital, arribando en horas del mediodía y así aguardar el compromiso de las 15.30 de este sábado, en Caseros.
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Se recuerda muy especialmente la última vez que Colón debió jugar en esta cancha. Si bien el partido se jugó en el peor momento sabalero, ya con Medrán de entrenador pero sin encontrarle la vuelta al equipo y cayendo derrotado por el local, lo llamativo fue lo que ocurrió con Julio Barraza, el árbitro del partido. Le colgaron una bandera de apoyo al confeso hincha de Estudiantes, que, en principio, dirigiría su último partido. Cuando terminó, por poco no lo sacan en andas de la cancha y, ya en el vestuario, organizaron una fiesta post-partido con la presencia de amigos y familiares. Pero no todo termina allí, dentro de lo curioso e impresentable de la situación (se podrían cuidar un poquito las formas), lo “lindo” fue que Barraza siguió dirigiendo un par de partidos más. Es decir, aquel partido entre su querido Estudiantes de Caseros con Colón no fue el último, en definitiva. Dicho todo esto, una aclaración: el arbitraje de Barraza no tuvo nada que ver con el resultado final del partido.
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Ya está claro el programa de partidos hasta la última fecha de la primera rueda. Luego de este partido en Caseros, Colón recibirá a Mitre el domingo 24 de mayo a las 18 en el Brigadier López por la fecha 15. Posteriormente deberá viajar para enfrentar a Almirante Brown el domingo 31 de mayo a las 15.30, mientras que volverá a Santa Fe para jugar ante Ciudad de Bolívar (por primera vez en su historia) el domingo 7 de junio a las 17. Finalmente, cerrará la primera rueda el sábado 13 de junio a las 15.30, cuando visite a Defensores de Belgrano, en un duelo que marcará el final de la primera mitad del campeonato.
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Allí vendrá un pequeño receso de un fin de semana sin fútbol y, de inmediato, arrancará la segunda rueda, cuando Colón deba viajar a Madryn para enfrentar a Deportivo. Allí se producirá (en el receso) la apertura del libro de pases. Cada club tendrá la chance de incorporar a cuatro jugadores y Colón, en principio, tiene previsto utilizar la totalidad de los cupos. ¿Puestos?, habrá que esperar. “El campeonato me da señales fecha tras fecha”, dijo Medrán, cuando fue consultado al respecto. Casi con seguridad que se buscará un delantero (Ferreyra, de Gimnasia de Mendoza, es una alternativa muy potable), el “Perrito” Barrios (que en un momento fue una posibilidad), quizás un jugador en el puesto de Marcioni como alternativa y probablemente algún defensor (podría ser un zaguero central). De todos modos, faltan todavía varios partidos y habrá que ver lo que sucede con el equipo hasta el cierre de la primera rueda.
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También se podrían producir algunas salidas de jugadores que no están rindiendo o que pueden tener la chance de contar con más minutos de juego en otro club. Un caso puntual es el de Facundo Castro, que no viene siendo utilizado con frecuencia por Medrán. Es posible que reciba alguna oferta de otro club del ascenso y se aceleraría su salida si es que esto sucede.
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Este último jueves hubo, nuevamente, reunión de mesa chica. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, está prácticamente confeccionado el informe trimestral que, por estatuto, es obligatorio presentar por parte del oficialismo pero que pocas veces (por no decir casi nunca) se respetó. Ese informe, una vez que esté terminado y que resumirá lo que se hizo en los primeros tres meses de gobierno, será entregado a los integrantes de la minoría que forman parte de la comisión directiva.
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La extensión del contrato de Ignacio Lago se firmará la semana que viene, de acuerdo a lo que señalaron los dirigentes de Colón al enviado de El Litoral. ¿Cuándo?, es posible que el martes. Lago tiene contrato hasta el 31 de diciembre, se lo extenderá hasta el año que viene incluido y hay que recordar que la mitad de los derechos económicos pertenecen a Talleres de Córdoba, socio de Colón en la propiedad del futbolista.
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En el ascenso se enfrentaron en varias ocasiones, pero no hay que olvidarse que Estudiantes de Caseros militó un año en Primera. Allí jugaron dos veces estos rivales, con victoria de Colón por 1 a 0 en Santa Fe (gol de José Luis Iman) y empate 2 a 2 en Buenos Aires (goles de Di Meola y Roldán de penal para los sabaleros). A Colón lo dirigía Juan Eulogio Urriolabeitia, quien lo hizo en dos períodos en Colón (a principios de los 70 y luego retornó en el 77). Este partido revancha (el 2 a 2) se disputó en la cancha de Chacarita, donde hizo Estudiantes de local. La última vez que jugaron en esta cancha fue el año pasado y ganó Estudiantes, pero hubo un enfrentamiento por Copa Argentina en el 2019, cuando a Colón lo dirigía Lavallén, el mismo año de la final de la Sudamericana. Empataron 2 a 2 en el tiempo de juego y ganó Estudiantes 7 a 6 en la definición por penales, cuando Zuqui envió la pelota por encima del travesaño en el último penal.
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Ravano (marcador central) y Córdoba (delantero) serán nuevamente convocados por Claudio Gugnali para integrar la selección juvenil del ascenso, en el predio de Afa. Será la semana del 26 al 28 de mayo, justamente en el momento en que empezarán a llegar los integrantes de la selección mayor, antes del viaje a Estados Unidos para jugar el Mundial.