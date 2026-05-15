Fue un encuentro de campeones del mundo en un ámbito muy especial como es la Feria del Libro en Buenos Aires y para la presentación de otro libro escrito por el santafesino Rubén Rossi, llamado “El Neuropotrero”, que contó con la presencia de muchas personalidades del ambiente del fútbol.
Rossi presentó su libro “El Neuropotrero”
Fue en el marco de la Feria del Libro y en breve lo hará en Santa Fe. El ex jugador y coordinador general del fútbol de Colón, que también cumplió esa función en Unión, estuvo acompañado por otros dos campeones del mundo y por el profesor Signorini
Junto a Rubén Rossi estuvieron Juan Simón (su compañero de zaga en aquel inolvidable equipo del Flaco Menotti en Japón 1979 con la estelar figura de Diego Maradona), Osvaldo Rinaldi (otro de los integrantes de aquella selección que hacía madrugar a los argentinos y que interpretó cabalmente el sentimiento futbolero de nuestra tierra), el profesor Fernando Signorini, que fue preparador físico personal de Maradona y de la selección nacional y Guillermo Blanco, periodista identificado con la línea futbolística del desaparecido entrenador, que le dio a Argentina la primera copa del mundo.
A propósito, Rubén Rossi es uno de los principales exponentes de la Escuela Menotti, que prolonga en el tiempo y en la cátedra, aquellos lineamientos sobre los que se afirmó el Flaco desde que se dedicó a la dirección técnica, marcando un antes y un después en la historia de la selección argentina.
En efecto, y a pocos días del inicio del nuevo Mundial, vale recordar la importancia que tuvo Menotti en el cambio de paradigma del fútbol argentino. Antes de 1974 – año en el que se inició el proceso -, la selección no era prioridad y el fracaso en los mundiales se hacía constante. Menotti cambió las estructuras y consiguió que el fútbol argentino modifique su pensamiento con relación a la selección. De no querer integrarla, todos quisieron hacerlo a partir de ese momento. Y el punto culminante se dio con el título de 1978 y con aquel campeonato mundial juvenil de ese equipo en el que estaba Rossi, en Japón en 1979.
El libro “El Neuropotrero” será presentado en breve en la ciudad de Santa Fe. El propio Rossi se encargó de confirmarlo y será un buen momento para escuchar sus enseñanzas, que no son más que una prolongación de aquello que supo asimilar desde que el Flaco Menotti lo vio para convocarlo a la selección argentina.
Rossi ha sido responsable de un exitoso proceso de divisiones inferiores en Colón, en tanto que previamente había desempeñado el mismo rol en Unión. Anteriormente, como futbolista, hizo su irrupción en Colón, cuando fue descubierto – estando en reserva – por Ernesto Duchini y César Luis Menotti para llevarlo a la selección juvenil de Maradona, Simón, Barbas, Escudero y Ramón Díaz, entre otros.