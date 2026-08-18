Un puesto en observación

Colón y el gol: los “9” hacen poco y el goleador no es “9”

Lago tiene 11 goles, pero no es centrodelantero y es el goleador del equipo. Bonansea marcó 6 y Garate uno solo, aunque en este caso, recién llegó para esta segunda rueda. Cano y Castro se fueron sin convertir y al pibe Buosi no hay que cargarlo todavía de responsabilidad.